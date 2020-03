Muere Nicholas Tucci, actor de 'Channel Zero' y 'Homeland', a los 38 años

El actor Nicholas Tucci ha muerto a los 38 años a causa de una enfermedad que no ha trascendido por deseo expreso del intérprete, que mantuvo esta información en privado "para poder seguir persiguiendo sus sueños profesionales y artísticos durante el mayor tiempo posible", según ha contado su padre a través de una publicación de Facebook.

Tucci murió en el Smilow Cancer Hospital de New Haven (Connecticut) el pasado 3 de marzo, como ha revelado su padre, Alexander, en un post compartido a través de la cuenta de Facebook del intérprete. Su progenitor ha querido agradecer a sus fans el apoyo que le dieron durante su trayectoria profesional: "Para aquellos que disfrutaron el trabajo de Nick en la pantalla y el escenario, gracias por reconocer su talento y apreciar sus esfuerzos".

El padre de Tucci también dedicó unas bonitas palabras a los compañeros de su hijo en su carrera laboral: "Para todos aquellos en las comunidades de cine, televisión y teatro, gracias por guiar, alentar y apoyar a Nick". Alexander Tucci recordó que su hijo pudo disfrutar hasta el último momento de su vocación: "En el último año, pudo audicionar, salir a una localización y continuar el trabajo que tanto amaba".

Carrera prolífica

Tucci saltó a la fama por participar en la serie de terror de Syfy en 'Channel Zero' y por dar vida a Felix Davison en la película de terror de culto "Tú eres el siguiente". También había participado en ficciones muy exitosas en el panorama audiovisual a nivel mundial como 'Homeland' o 'Pose', y en la escena estadounidense, como 'The Blacklist' y 'Daredevil'.

El actor también había formado parte del reparto de otras películas de terror como "Long Lost", "Los juegos Wolfenstein: The New Order" y "Wolfenstein II: The New Colossus". En este año 2020, se estrenarán tres largometrajes en los que ha participado Tucci, que son los siguientes títulos: "Ten Minutes to Midnight", "Come Home" y "Ballad of a Hustler".