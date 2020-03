El actor Daniel Dae Kim ('Hawaii 5.0') da positivo por coronavirus

La mayoría de los espectadores españoles lo conocerán por sus papeles en 'Hawai 5.0' y 'Perdidos', pero este jueves es noticia por razones muy diferentes. El actor surcoreano Daniel Dae Kim ha dado positivo en coronavirus, según ha comunicado él mismo a través de un vídeo en Instagram.

Daniel Dae Kim, en su etapa en 'Hawai 5.0'

"Hola a todos, ayer me diagnosticaron covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus", comunicó el intérprete para después tranquilizar a sus seguidores. "Parece que estaré bien, solo quería compartir mi viaje con vosotros con la esperanza de que lo encontréis informativo o útil. Espero que todos os mantengáis seguros, tranquilos y, sobre todo, sanos", recomendó desde su cuarentena.

El actor llevaba aislado en su domicilio de Hawai, por precaución, desde hace más de una semana. Según datos oficiales, el coronavirus acumula más de 11.000 casos positivos y 171 fallecidos en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha suspendido todos los vuelos desde Europa, a excepción de Reino Unido, y ha cerrado la frontera con México salvo para viajes "esenciales".

Productor de 'The Good Doctor'

En 2017, Daniel Dae Kim y Grace Park abandonaron 'Hawai 5.0' por disputas salariales con CBS. Ambos actores no estaban dispuestos a seguir cobrando menos que sus compañeros Alex O'Loughlin y Scott Caan, por lo que no volvieron a interpretar a Chin Ho Kelly y Kono Kalakaua. La serie no frenó su camino y ahora mismo afronta la recta final de su décima y última temporada en CBS. Dae Kim es actualmente productor ejecutivo de la serie 'The Good Doctor', en la que también interpreta al Doctor Jackson Han.