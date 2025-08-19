Muere Ricardo Medina, creador del icónico 'Madrid Directo', a los 67 años

Programa relacionado
Madrid Directo
1993 - Act
España
Informativos

El periodista inició su carrera profesional fuera de España como delegado de la Agencia EFE en El Salvador, donde también comenzó su función de corresponsal de guerra cubriendo conflictos en Guatemala, Haití, Ruanda, Sarajevo y la Guerra del Golfo. Más tarde dio el paso a director de la Delegación de la Agencia EFE en el Caribe y el canal 24 All News Channel de Puerto Rico, para finalmente regresar a España en 1989.
Ricardo Medina durante una conferencia de la Academia de Televisión
En esta nueva etapa profesional en su país natal fue cuando creó 'Madrid Directo' en Telemadrid, un formato icónico que sería muy exitoso y por el que recibiría varios galardones. Este programa fue tan bien recibido que se adaptó a otras televisiones autonómicas como la de Andalucía. Incluso se realizó una versión nacional, 'España directo', en RTVE. Además fue el creador de 'La mañana' en La 1 y el magacín '3D' en Antena 3. Durante una etapa, trabajó para Telecinco y Canal Sur como Coordinador General de Informativos, corresponsal de guerra y productor.
El alma de las empresas' y 'Conectando España' y realizó la primera producción de Discovery en España para su canal Eurosport, entre otras cosas.
Ricardo Medina recibiendo de la mano de la reina Letizia el premio APM de Periodismo Especializado 2023
Una carrera premiada
Ricardo Medina recibía, de mano de la reina Letizia, el Premio APM de Periodismo Especializado 2023 por los 30 años de 'Madrid Directo', un programa que se acabaría adaptando en distintas regiones debido a su gran éxito. Además, también recibió el bronce en el festival Eurobest 2012 en la categoría de creatividad publicitaria a nivel europeo por la creación de 'Conectando España'.