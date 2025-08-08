Muere Manuel Esteban "Manolete", referente del periodismo deportivo, a los 68 años

Por Sandra Alcaide Barrón |

Manuel Esteban, más conocido como "Manolete", fueen España. Tras tener que, falleció el jueves 7 de agosto a los 68 años.

El periodista madrileño formó parte de una gran multitud de proyectos y medios que lo ayudaron a construir una magnífica trayectoria: agencia EFE, Radio Popular de Madrid, Onda Madrid, Radio España o Telemadrid. Sin embargo, su proyecto estrella fue al llegar a la Cadena SER y compartir junto a José Ramón de la Morena 'El larguero'. Además, de ahí también saldría su apodo, "Manolete".

Manuel Esteban realizando una entrevista para Cadena SER

Más tarde, en el año 1996, el grupo PRISA se haría con el Diario As, la que fue su casa hasta su retiro laboral en el año 2020. Dentro del diario ejercía la función de redactor jefe del Atlético de Madrid, club del que recibió varios reconocimientos por su cobertura y fidelidad. Además, también estuvo con Marca siguiendo las novedades del club colchonero.

En redes sociales se han multiplicado los mensajes de afecto y condolencias por la muerte del periodista, a quien todos recuerdan con enorme cariño y coinciden en destacarlo como una persona excepcional. Estos mensajes provienen de distintos jugadores, entrenadores y clubes españoles que han expresado su tristeza ante la dolorosa noticia.

El Atlético de Madrid fue el club en el que Manuel Esteban "Manolete" era un experto

'El larguero', el proyecto que lo catapultó a lo más alto

'El larguero' es uno de los programas más influyentes del periodismo deportivo español. En la época en la que estaba conducido por José Ramón de la Morena, entre sus colaboradores más recordados estaba Manuel Esteban, "Manolete", que llegó en el año 1992 y logró sacar de ese proyecto su sello inconfundible, además de su especialización en la actualidad del Atlético de Madrid. Su tono irónico y su particular forma de contar las cosas, sumados a la química con De la Morena, fueron claves en su relato de la información.