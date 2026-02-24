Muere Robert Carradine, actor de 'Lizzie McGuire', a los 71 años

Por Redacción |

El actor Robert Carradine ha muerto a los 71 años. Miembro de una familia con una amplia tradición en el mundo del entretenimiento, Carradine destacó principalmente en 'Lizzie McGuire' y la comedia ochentera 'La revancha de los novatos'. Como informa Deadline, el californiano se ha suicidado tras haber sufrido durante dos décadas un severo trastorno bipolar.

"Tenemos que compartir, con una profunda tristeza, que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido. En un mundo que puede ser tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desamparados por la pérdida de un alma tan hermosa y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", ha expresado la familia a través de un comunicado.

Robert Carradine en 'Lizzie McGuire'

"Esperamos que su viaje pueda servir para arrojar luz y animar a abordar el estigma que rodea a las enfermedades mentales. En estos momentos, pedimos que se respete nuestra privacidad para llorar su insondable pérdida. Agradecemos vuestra gratitud por la comprensión y la compasión", concluye el escrito encabezado por el hermano de Robert, el también actor Keith Carradine, quien no ha tenido reparos a la hora de hablar de la complicada situación a la que se enfrentó el fallecido.

La familia de 'Lizzie McGuire'

La despedida de sus compañeros

"Queremos que la gente lo sepa y. Es una enfermedad que le superó y quiero celebrar su lucha y su espíritu. Tenía un don inmenso y. Encontraremos consuelo en lo divertido, sabio y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño", afirma Keith Carradine, otro de los pilares de estade la que también han formado parte su hermano David y su padre, John.

La carrera de Robert Carradine incluye más de 100 créditos en televisión y cine. Su andadura arrancó a comienzos de los setenta cuando apareció en 'Bonanza' y compartió reparto con John Wayne en 'Los cowboys'. Después, tuvo pequeños papeles en 'Kung Fu' o 'Malas calles', aunque su gran salto a la fama se produjo en 1984 con el estreno de 'La revancha de los novatos'. Tras encadenar numerosos proyectos, en 2001 empezó a interpretar a Sam, el padre de Lizzie McGuire, a quien iba a dar vida de nuevo en el revival cancelado de 2020.

Precisamente los compañeros de aquella brillante etapa han querido despedirse al conocer su pérdida. "Siempre me sentí muy cuidada por mis padres en pantalla. Siempre se lo agradeceré. Me entristece saber que Bobby estaba sufriendo", ha compartido Hilary Duff a través de Instagram. Asimismo, el otro hijo de Carradine en la ficción, Jake Thomas, ha recurrido a la misma red social para expresar su dolor: "Era un talentoso actor, músico y director, pero, por encima de todo, era familia".