Muere Shelley Morrison, actriz de 'Will & Grace', a los 83 años

Shelley Morrison ha muerto a los 83 años. Según ha informado su representante, la actriz ha fallecido debido a una insuficiencia cardiaca tras una breve enfermedad. Shelley nació en el Bronx en 1963, fruto de un matrimonio de judíos sefardíes y su personaje más recordado es el de la incombustible Rosario Salazar en la serie de NBC 'Will & Grace'.

Shelley Morrison, a la dcha, como Rosario en 'Will & Grace'

La carrera de Shelley comenzó hace 50 años y la hemos visto en películas como "Solo los tontos se enamoran", "La tropa de Beverly Hills" y "El espantatiburones". Sin embargo, el formato en el que más ha trabajado ha sido la televisión, principalmente en series. Ha participado en 'General Hospital', 'El fugitivo', 'Mi marciano favorito', 'Colombo', 'Un chapuzas en casa', 'The Flying Nun' o 'Me llamo Earl' entre muchas otras. Además, ha puesto voz al personaje de Disney, Mrs. Portillo, de la serie de animación 'Manny manitas'.

Sin duda, será recordada para siempre por su papel en la serie 'Will & Grace'. Su personaje, Rosario Salazar, era una sirvienta inmigrante con carácter que se enfrentaba a su jefa, Karen Walker, interpretada por Megan Mullally. Shelley interpretó ese papel durante 8 años, desde 1999 hasta 2006. Incluso ganó un premio del Sindicato de Actores.

Un personaje que le recordó a su madre

El de Rosario Salazar no era su primer papel, pero seguramente fue el que más la marcó tanto en su carrera como en su vida. Ella misma lo confirmaba en su biografía: "Rosario es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Ella me recuerda mucho a mi propia madre, quien amaba a los animales y a los niños pero no soportaba a los tontos".