Muere Stevie Lee, actor de 'American Horror Story' y "Jackass", a los 54 años

Steve Lee, que se hizo mundialmente conocido por formar parte del documental "Jackass", ha fallecido este miércoles 9 de agosto a los 54 años de edad. La familia ha comunicado oficialmente su muerte y ha dejado claro que se trata de un desenlace inesperado. "Fue amado por muchos y tiene muchos amigos que eran como familiares, fanáticos que lo adoraban" ha escrito la familia en un comunicado recogido en GoFounMe.

Stevie Lee

Con este final, sus series más queridos se despiden de un rostro que pasó de ser un completo anónimo a encadenar varios proyectos de forma pública en todo el planeta. En su día participó en la conocida película/documental "Jackass" y también le pudimos ver en la ficción de terror creada por Ryan Murphy para FX 'American Horror Story: Freak Show'. En dicha serie se puso en la piel de uno de los enanos que formaban parte del circo más tétrico y a la vez conocido de la pequeña pantalla.

Una amplia y diversa carrera

Pero no han sido los únicos proyectos en los que ha participado y es que además fue el líder de su propio reality show, 'Half Pint Brawlers' llevando su propia compañía de lucha libre. Cabe recordar que entre los fans de la lucha libre fue muy conocido bajo el apodo de 'Puppet, The Psycho Dawrf' ya que formó parte del Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Precisamente, dicha compañía ha querido recordarle y homenajearle tras su fallecimiento con un mensaje en redes sociales. "Es una gran tristeza conocer la muerte de Stevie Lee, mejor conocido como 'Puppet The Psycho Dwarf' al comienzo de Total Nonstop Action. Enviamos nuestro sentido pésame a sus amigos y su familia".

Ahora la familia del también rostro de la película "Oz: un mundo de fantasía" en el año 2013 busca financiación para poder despedirle como merece. En el comunicado lanzado a los medios de comunicación se ha anunciado también el inicio de búsqueda de dinero para costear su funeral y por ahora es una incógnita si finalmente se logrará llegar a los objetivos marcados o tendrán que sufragar ellos mismos el entierro de su familiar.