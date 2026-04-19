Muere Txumari Alfaro, de 'La Botica de la Abuela', a los 73 años

Por Fidel Conejero | |

El naturópata navarro Txumari Alfaro, conocido por popularizar los remedios caseros en televisión con 'La Botica de la Abuela', ha muerto este sábado en Pamplona a los 73 años. Su funeral se celebrará este lunes a las 20:00 horas en la iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniantzu, en Pamplona.

Nacido en Arguedas el 25 de diciembre de 1952, Txumari ya contaba con una trayectoria consolidada antes de su salto a la televisión. Desde finales de los años 80 dirigía una consulta de naturopatía en Pamplona y estaba titulado por el International College of Natural Health. Se presentaba como experto en medicina natural, con conocimientos en disciplinas como la iridología, la acupuntura o la medicina tradicional china, ámbitos en los que desarrolló gran parte de su actividad.

Su popularidad llegó a mediados de los años 90 con 'La Botica de la Abuela', espacio de TVE que comenzó a emitirse en 1996 y que logró conectar rápidamente con la audiencia. El programa ofrecía consejos caseros para dolencias habituales y combinaba divulgación con entrevistas a especialistas. Bajo la dirección de Gontzal Mendibil, el formato alcanzó una destacada audiencia, con una media de alrededor de un 27% de cuota de pantalla, convirtiéndose en un referente televisivo de la época.

También estuvo en Antena 3 y en Telecinco, pero sin tanto éxito

Tras su éxito en la televisión pública, Alfaro dio el salto a Antena 3, el programa presentado por Ana Rosa Quintana . La cadena llegó a apostar por un formato propio,. Posteriormente, continuó su presencia en televisión con colaboraciones en Telecinco, en espacios como ' A tu lado ', y, aunquede su etapa inicial.

Además de su trabajo en televisión, fue autor de varios libros sobre salud y bienestar, como "Plantas y remedios", "Salud a la carta: el poder de los alimentos" o "Un cuerpo para toda una vida". Su figura quedó ligada a la divulgación de terapias naturales y consejos de medicina casera, lo que le convirtió en un referente para una parte del público.

Las polémicas recomendaciones de Txumari Alfaro

No obstante, su trayectoria también estuvo marcada por la polémica. Algunas de sus recomendaciones, especialmente aquellas que cuestionaban tratamientos médicos convencionales, fueron criticadas por la comunidad científica. Entre los episodios más controvertidos figuran sus declaraciones sobre la urinoterapia, en los que en los que defendía las bondades de beber un vaso de orina en ayunas, o sus palabras en 2018 en un congreso, donde desaconsejó tratamientos contra el cáncer, generando un amplio rechazo.