El miércoles 9 de febrero, Nagore Robles ingresó en 'Secret Story: La casa de los secretos' para pasar unos días con los concursantes del reality. En las primeras horas de convivencia, la colaboradora tuvo la oportunidad de charlar con ellos largo y tendido, sobre distintos temas, entre los que abordó su paso por 'Gran Hermano' en 2009, ante la curiosidad de sus nuevos compañeros, programa del que fue expulsada con el porcentaje en contra más elevado de la historia de los realities en España, un 95%, el cual por entonces fue, de hecho, récord mundial.

Nagore Robles charla con los concursantes de 'Secret Story' sobre su paso por 'Gran hermano'

"De repente me vi aquí, es que fue todo fue súper rápido", relató la vasca, sobre su participación en 'GH', la cual calificó de "horrorosa, porque soy una tía superimpulsiva y creo que estaba huyendo un poco del momento en el que estaba". Sin embargo, Robles confesó haber aprendido de la experiencia "que me mostraba mucho más dura de lo que era en realidad, no me atrevía a mostrar la otra parte", razón por la que "iba dando hostias". "Yo iba por la vida muy brusca, muy bruta y muy dura", confesó la colaboradora quien ahora, con 39 años recién cumplidos el mismo 10 de febrero, "y con mucho trabajo, mucho aprendizaje, me he dado cuenta de que cuando uno muestra tanta furia y tanta ira es que debajo de todo eso hay mucha tristeza y otras cosas".

A pesar de todo, Robles calificó su paso por 'Gran hermano' como una "experiencia cojonuda que a mí me cambió la vida por completo, que era lo yo quería". "Aprendí mucho tiempo después, eh. Yo entré con veintiséis años y salí como una metralleta", reconoció la colaboradora, a lo que sumó el hecho de que "dale un altavoz a una niñata como yo entonces, que era una bomba". "Era insoportable", admitió la vasca, sin tapujos, a pesar de que "no cambiaría nada". "Si tu cambias algo, el resultado va a ser otro. Todo me vale", opinó la invitada, quien descartó, al menos de momento, volver a concursar en un reality.

"Igual dentro de un tiempo..."

Robles recalcó que, a pesar de su mala experiencia, su paso por 'GH' "fue la hostia, no me arrepiento para nada" y no cerró del todo las puertas a verse inmersa de nuevo en un programa de ese tipo. "Igual dentro de un tiempo digo: pues mira. Tampoco hubiera pensado que iba a estar aquí, y aquí estoy. Me dejo sorprender mucho, pero de primeras soy de decir que no", manifestó Robles. La invitada, además, aconsejó a los concursantes vivir la experiencia al máximo "pasándotelo pipa" e incluso desveló tiempo después que no hizo grandes amistades durante su paso por 'GH 11', aunque vivió un tiempo con dos de sus compañeros: Arturo Requejo y Tatiana Malyshkina.