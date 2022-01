La noche del miércoles 19 de enero, Telecinco emitió una nueva gala de la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos', con Carlos Sobera al frente. Casi una semana después de que se inaugurase el concurso de anónimos, el programa abordó sus primeras nominaciones e inauguró el juego de los secretos con la ayuda de Nagore Robles, quien tuvo muy presente su primer paso por las instalaciones de Guadalix de la Sierra, en 2009.

Nagore habla con Carlos Sobera en 'Secret Story'

Sobera recibió a Robles en el Cubo, donde invitó a la colaboradora a que se pusiera "cómoda, estás en tu casa". "Gracias, es que no me dio tiempo a ponerme cómoda cuando vine la primera vez", bromeó Robles, entusiasmada, haciendo referencia a su corta estancia en 'Gran Hermano', cuando se convirtió en la primera expulsada oficial, aunque era la cuarta concursante que abandonó la casa de Guadalix de la Sierra."Supongo que el estar ahí te trae muchos recuerdos, ¿no? ¿Cómo te sientes al entrar en la casa de los secretos?", quiso saber entonces el presentador.

"Estoy como una fan del programa, evidentemente. Para mí es todo muy emocionante, como una niña", confesaba la colaboradora, quien declaró que "hace doce años que estuve aquí y me trae muy buenos recuerdos". "A la audiencia igual no tanto, que me echaron con el récord mundial. Ahora ya sería otra cosa", añadió la colaboradora, con humor, al recordar su expulsión con un 95% de los votos en su contra. Una cifra que fue un récord mundial hasta el pasado año, cuando, en febrero, la rapera Karol Conká fue expulsada de 'GH Brasil' con un 99,17% de los votos en su contra.

Comienza el juego de los secretos

La colaboradora llegó a la casa con el objetivo de formar parte en el reparto de las esferas entre los concursantes, para dar el pistoletazo de salida al juego de los secretos. Como ocurría en la primera edición, el programa contó con la presencia de un notario, quien custodiará un sobre con el número de la esfera que, tras un sorteo, guarda los 50.000 euros de premio extra. No obstante, en esta ocasión el juego cuenta con pequeñas e importantes mejoras con respecto a la anterior edición, como el hecho de que aquellos cuyo secreto haya sido destapado, ya no podrán participar en él, puesto que eso suponía una injusta ventaja, tal y como señalaron los espectadores en su momento.