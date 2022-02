La segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su tercera gala la noche del miércoles 9 de febrero, en la que los concursantes recibían la visita de Nagore Robles, quien conviviría con ellos durante varios días. Asimismo, el programa resolvió las últimas nominaciones que, tras la salvación de Rafa Martínez y Alatzne Mateos, dejó un duelo final entre Carmen Nadales, Álvaro López y Alberto Maroto del Viso, que se resolvió con la expulsión definitiva del reality de este último.

Carmen, Álvaro y Alberto, antes de conocer la expulsión del tercero en 'Secret Story'

Antes de conocer la decisión de la audiencia, los tres nominados se reunieron en la sala de expulsión, donde Nadales y López tuvieron la oportunidad de abordar sus recientes conflictos, a pesar de la estrecha relación que habían mantenido la mayor parte del concurso. "No me esperaba la actitud que has tenido conmigo, pero aún así reitero que estas semanas he aprendido contigo muchísimo", confesaba el segundo, quien terminó firmando la paz con su compañera ante la posibilidad de separarse.

"Te he involucrado en mis enfados con Rafa y siento que me he pasado, ni yo entendía por qué", reconoció por su parte la cordobesa, antes de fundirse en un abrazo con el madrileño. Una vez resueltas sus recientes rencillas, Carlos Sobera procedió a comunicar el expulsado de la noche, Maroto. "Lo esperaba, porque sabiendo que están en un grupo y están más unidos y yo estaba un poco separado, veía que si la gente les apoya, yo sería el más perjudicado", confesó el madrileño, para después añadir que "no pasa nada. Vuelvo para estar con mi familia y con Elena, así que yo ya he ganado".

El "más mueble" de la casa

Tanto Elena Olmo como la madre de Maroto se encontraban presentes en el plató del programa, donde ambas se mostraron felices con la decisión de la audiencia, especialmente la segunda. "Estoy contenta porque para él es muy difícil, es un chico al que no le gustan las movidas", confesaba la progenitora del expulsado, a quien sus compañeros habían nombrado "mueble" de la casa la noche anterior, al recibir seis votos en su contra, frente a los cinco que le otorgaron los concursantes a Martínez, que ocupó el segundo lugar.