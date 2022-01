La noche del lunes 17 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones' tras concluir 'La isla de las tentaciones', en la que Sandra Barneda recibió a las cuatro protagonistas del reality que acababan de concluir su aventura ante la audiencia. Una gala en la que se mostraron imágenes inéditas, algo que comenzó Tania Medina, momento en el que Nagore Robles volvió a cargar con dureza contra Alejandro Nieto en medio del debate sobre lo que pareja había vivido en el programa.

Nagore habla con Tania de Alejandro en 'El debate de las tentaciones'

El programa le mostró a la canaria las imágenes de Nieto tras su marcha en la última hoguera, ante lo que Medina confesó que "me duele mucho verlo así, pero viendo esto me doy cuenta de que solo es él, una vez más. Nunca ve más allá". "Creo que tiene poca autocrítica. Yo tampoco la tuve y me faltó empatía", reconoció además la novia del gaditano, quien se enfrentó a las réplicas de su exsuegra, Maribel. "No sé cómo puedes decir que es 'yo, yo', porque está partido", apuntó la madre de Nieto, antes de plantear a su exnuera si "mi hijo es machista", momento en el que aclaró a la canaria que "no lo digo por ti, sino por lo que se ha dicho", para después insistir en saber "qué es lo que has sentido con él".

"Yo he vivido una relación muy buena hasta que entré en 'La isla de las tentaciones'. Nunca había vivido una situación así con él y, cuando la he vivido, no me ha gustado", respondió Medina, antes de opinar que "creo que las personas se conocen también cuando están bajo presión. Me molestaron cosas de él y yo no lo insulté. Simplemente le dije lo que sentía". "A lo mejor se ha pasado un poco, pero conocías a Alejandro", acusó Maribel, a raíz de la sorpresa que Medina había manifestado al ver las imágenes de su pareja. "¿Crees que yo aguanté algo así de él?", replicó la canaria, recibiendo un "no" inmediato como respuesta, tras lo cual la exnovia de Nieto recalcó que "jamás, porque nunca lo viví. Nunca me ha tratado así, aunque puedo entender que algo le haya molestado". Asimismo, Medina admitió que "he visto actitudes machistas en 'La isla de las tentaciones'. Antes, no".

Barneda le cedió entonces la palabra a Robles, quien manifestó que "voy a intentar ser lo más sensible posible, pero me cuesta, porque me da la sensación de que estamos culpabilizando a Tania de las actitudes que ha tenido Alejandro. Que encima vamos a blanquear todas las actitudes". "Yo sí considero que es machista. Tiene además comportamientos y comentarios homófobos. Lo de eres lesbiana o cosas de esas, como si fuera algo raro", criticó la vasca, sin tapujos, para después tachar a Nieto de "egoísta". "Lo ha sido con sus compañeros. No le ha importado una mierda el dolor de los demás. Era yo, yo, yo", prosiguió la colaboradora, quien también manifestó del gaditano que "ha sido irrespetuoso con su pareja, con el resto de la gente. Ha sido, de verdad, lo peor. Y, evidentemente, era normal que Tania se marchara sola".

La colaboradora señaló entonces de que muchos se preguntaban "cómo puede estar un chico tan inmaduramente emocional con una tía tan madura", tras lo cual apuntó a las declaraciones de Medina. "Tú dices que a ese Alejandro no lo conoces. ¿En serio? Me da la sensación de que lo quieres cambiar, cuando él es así", planteó Robles. "Viendo lo que vi, obviamente me gustaría que mejorase ciertas cosas. Yo estoy muy enamorada y lo que intento en todo momento es que intente cambiar, por eso en la hoguera quiero que vea las cosas", reconoció la canaria, a quien la colaboradora recordó que "has dicho que sabías que era así con otras personas, pero no contigo. Entonces, tú sabías que era así". "Pensé que a mí nunca me trataría así", confesó Medina, quien añadió después que "pienso que me he enamorado de una persona que piensa diferente a mí. Pero, al final, tiene cosas muy buenas".