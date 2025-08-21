Naiara ('OT 2025') cancela su concierto en Valencia por un motivo que pone en peligro el resto de la gira

Por Julia Almazán Romero |

Los seguidores de Naiara se han llevado una amarga sorpresa, pues el concierto del 28 de noviembre que la artista zaragozana iba a ofrecer en. Así lo han comunicado a los compradores de entradas a través de un correo en el que se confirma que

El motivo de la suspensión no tiene que ver con la agenda de la sala ni con problemas de organización externos, sino con la propia planificación artística de Naiara. El lanzamiento de su primer disco, previsto para finales de 2025, se retrasa hasta 2026, lo que afecta directamente a la gira. Además, desde su equipo aseguran que este cambio impide preparar el show "con la calidad y la producción exigibles".

Naiara, ganadora de 'OT 2023', se ve obligada a cancelar su concierto en Valencia

La cancelación podría no ser la única que sufra la gira, ya que al intentar acceder a la web oficial de entradas ni el enlace de Instagram ni los buscadores permiten comprar localidades. Esto ha hecho que muchos se pregunten si no solo se ha cancelado la fecha de Valencia, sino el tour al completo. De momento, Naiara no se ha pronunciado públicamente sobre la situación.

Un futuro disco que apunta a 2026

La artista había, asegurando: "Qué ganas tenía de anunciar mi primera gira y enseñaros lo que tengo preparado"., incluía trece ciudades y prometía ser el paso definitivo de Naiara hacia los escenarios tras la salida a la luz de 'Enlokiá' o 'Me las quitas', su último single publicado en junio.

Aunque la cancelación de Valencia ha sido un jarro de agua fría para sus seguidores, el retraso del álbum podría convertirse en una oportunidad para que Naiara afine aún más su propuesta musical. De hecho, puede que la artista aproveche el inminente arranque de 'Operación Triunfo 2025' el 15 de septiembre para dar a conocer alguna de sus nuevas canciones antes de su lanzamiento oficial.