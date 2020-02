Najwa Nimri desvela qué hay en el interior de la caja de 'La resistencia': "Me esperaba algo mucho más mierda"

Durante unos meses, todos los invitados que han ido acudiendo a 'La resistencia' han podido ver el interior de una caja pero no podían desvelar qué había dentro si no querían pagar una multa de 50.000 euros. Los espectadores han aguantado la intriga con miedo incluso a que se desvelase que en el interior no había nada y todos estaban haciendo el teatrillo. Pero no, se ha desvelado lo que hay y parece que no ha decepcionado.

Najwa Nimri, explicando el interior de la caja de 'La resistencia'

Najwa Nimri volvió al programa la noche del 27 de febrero y antes de ver la caja ya temía: "Va a ser una decepción del copón fijo". Sin embargo, comenzó a verlo y a morirse de la risa. "¡Qué puta gente, tío! No te puedo creer. Es buenísimo. De verdad que me esperaba algo mucho más mierda", comentó la actriz. Dirigiéndose al público, les dijo desde el escenario: "Yo os diría lo que hay, pero no va a tener puta gracia si os lo cuento. Es pa verlo".

Sin embargo, se notaba que tenía ganas de contarlo y preguntó si le denunciarían si lo cuenta. "Tienes que pagarnos 50.000 euros. Y estás forrada, así que te los cobramos seguro", le advertía David Broncano, mientras pedía: "¡Cortadle el micro!". Al no poder hablar, la actriz dijo que se iba ya del plató, porque "esto es España, sois capaces de demandarme". "Llevamos 6 meses con esto. si lo quieres contar, no te demandamos", aclaró el presentador, dando paso a que lo contara si ella quería. "Claro que lo quiero contar. Venía con dinero en metálico para poderlo contar", confesó irónica Nimri.

El interior de la caja explicado por Nimri

"Es fuerte en realidad y ahora entiendo tanta reacción, porque en realidad es bueno el chiste", contaba la actriz antes de desvelar el misterio. "Ves un vídeo y cuando afilas la imagen ves a uno que está cortando filetitos de una pata de jamón. Y lo más gracioso es que van cayendo los restillos al suelo y un perrillo empieza a olisquearlo. Es todo realista, español, extraño... un vídeo raro de cojones solo digno de este sitio", narraba hasta contar el remate del vídeo: "Se abre el plano y es un menda con una dureza en el pie rollo jamón de Jabugo rajándose la planta del pie". El público aplaudió a la invitada por haberlo contado, pero Broncano cambió de idea, entre risas: "Aun así te vamos a demandar". "No aplaudáis, cabrones", pidió Najwa a todos los asistentes en el teatro.