Por Alejandro Rodera |

La noticia del fallecimiento de Verónica Echegui nos sacudió a finales de agosto de este mismo año. La actriz madrileña perdió la vida a los 42 años y dejaba un legado repleto de películas y series para el recuerdo. Sin embargo, esa filmografía aún no estaba completa, ya que todavía estaba pendiente el lanzamiento de 'Ciudad de sombras', la producción original de Netflix en la que Echegui se ponía al frente del universo literario creado por Aro Sáinz de la Maza.

La ficción producida por Arcadia ('El cuerpo en llamas') arrancó su rodaje en otoño de 2024 y, casi un año después de esas grabaciones, se ha anunciado cuándo se producirá su estreno: el 12 de diciembre. Así lo ha confirmado la plataforma roja, que además ha compartido varias imágenes de Echegui junto a su compañero de elenco Isak Férriz, quien da vida al protagonista, el inspector Milo Malart, que nació en la tetralogía del autor barcelonés.

Verónica Echegui e Isak Férriz en 'Ciudad de sombras'

Por su parte, el rol de Echegui es el de Rebeca Garrido, una subinspectora que apoya a Malart en una compleja investigación que arranca tras producirse un macabro crimen en La Pedrera - Casa Milà. En la fachada de ese enclave tan popular de la capital catalana, obra de Antoni Gaudí, aparece un cuerpo calcinado. Por tanto, Malart, que se encontraba suspendido por indisciplina, se reincorpora para tratar de resolver qué ha sucedido junto a Garrido.

Isak Férriz y Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras'

Vertiente española

Jordi Rico completan el reparto principal de esta propuesta, quetras haber despuntado en 'El cuerpo en llamas', ' Fariña ' e ' Intimidad '. El propio Torregrossa ejerce de guionista de los seis episodios, que se han encargado de llevar la novela de Sáinz de la Maza, publicada por Destino (Grupo Planeta), a la pequeña pantalla.

El caudal español de Netflix no tiene visos de menguar en los próximos meses. La siguiente serie en desembarcar en la plataforma tras el éxito de 'Animal' será 'Respira', que tratará de reenganchar al público con su segunda temporada a partir del 31 de octubre. Después, según anunció Imanol Arias en RNE, llegará el thriller 'Innato' el 5 de noviembre, y apenas unos días más tarde, el 14 de noviembre, aterrizará otra apuesta por el suspense, 'El cuco de cristal', que adapta la novela homónima de Javier Castillo.