'Animal' renueva por una segunda temporada tras haber triunfado en Netflix

La ganadería española de Netflix crecerá con el regreso de uno de sus mayores éxitos del año. Menos de un mes después de su lanzamiento, la plataforma de streaming ha confirmado que la comedia 'Animal', que vio la luz el 3 de octubre, contará con una segunda temporada. Así pues, la ficción producida por Alea Media capitaliza su gran rendimiento, sobre todo en su país de origen, ya que desde su lanzamiento ha acaparado la primera plaza en el top de series más vistas en España.

Ni el debut de un titán como la tercera temporada de 'Monstruo' fue suficiente para que 'Animal' se cayera de la cima y, de hecho, en el momento de escribir estas líneas la serie local todavía sigue siendo lo más popular. Además, a nivel global también ha dejado huella, puesto que en su primera semana se coló en el top 10 mundial de series de habla no inglesa como lo séptimo más visto y en la segunda ascendió hasta la segunda posición con 5,2 millones de visualizaciones.

Para anunciar la renovación Netflix ha compartido una promo en la que los protagonistas de la comedia rural, Luis Zahera y Lucía Caraballo, se trasladan a la capital para organizar un casting de ovejas de cara a los nuevos episodios. Esa segunda temporada cambiará de guionistas y estará escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo, a partir de la creación de Víctor García León, y retomará la historia de Antón y Uxía sin olvidarse del universo de Kawanda.