La miniserie italiana que ha conseguido romper la hegemonía de 'Animal' en Netflix

'Animal', la comedia española protagonizada por Luis Zahera, se había mantenido hasta ahora como la serie más vista en Netflix en nuestro país prácticamente todos los días desde su estreno, que se produjo el 3 de octubre. Sin embargo, tras varias semanas de liderazgo, la ficción se ha visto superada por un nuevo estreno internacional que le ha hecho bajar hasta la segunda posición.

'El monstruo de Florencia' llegó a Netflix el miércoles 22 de octubre y consiguió desbancar a 'Animal' tan solo un día después. La miniserie italiana se ha posicionado como la ficción más vista en la plataforma en más de medio centenar de países y en el top mundial, pasando por delante de otras series como 'La diplomática' o 'Reclutas'.

'El monstruo de Florencia', la miniserie italiana de Netflix

Esta ficción creada por Leonardo Fasoli ('ZeroZeroZero') y Stefano Sollima ('Roma criminal') cuenta con un reparto formado por Liliana Bottone, Marco Bullitta o Francesca Olia, entre otros. Por el momento, 'El monstruo de Florencia' ha conseguido cumplir con la expectativa que recae habitualmente sobre las series de true crime, alcanzando grandes datos que la consolidan en países como España, Francia o Argentina.

Luis Zahera protagoniza la comedia 'Animal'

El futuro de 'Animal'

La serie se basa en hechos reales y narra uno de los casos más aterradores vividos en Italia: el asesino en serie que acometió dieciséis asesinatos entre 1968 y 1985. La historia comienza cuando el asesino lleva ya ocho víctimas a sus espaldas.

Tras el rotundo éxito de 'Animal' con su estreno en Netflix, situándose como una de las series más vistas a nivel global, la plataforma ha confirmado una segunda temporada para la comedia. La ficción continuará extendiendo la trama de Antón y Uxía después de un final que dejaba algunos cabos abiertos como la nueva pasión de la joven tras dejar la tienda y la llegada de una nueva jefa a Kawanda.