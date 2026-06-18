Netflix pone fecha al final de 'Clanes' con una tercera y última temporada

Por Fidel Conejero |

'Clanes' tendrá una tercera temporada, pero será su desenlace definitivo. Netflix ha anunciado la renovación de la ficción protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, al tiempo que ha confirmado que los nuevos episodios serán los últimos de la serie.

La producción de Vaca Films, conocida internacionalmente como 'Gangs of Galicia', volverá a reunir a sus principales protagonistas en una entrega que retomará la historia más de un año después de los acontecimientos vistos en la temporada anterior. Junto a Clara Lago y Tamar Novas, también regresará Luis Zahera, mientras que el reparto volverá a contar con nombres como Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado.

Netflix no ha anunciado por el momento la fecha de estreno de esta tercera temporada, que estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. El guion volverá a estar firmado por Jorge Guerricaechevarría, creador de la ficción.

Escena de la serie 'Clanes' de Netflix

Así será la tercera temporada de 'Clanes'

Según ha adelantado la plataforma, la nueva temporada arrancará después de que Ana, interpretada por Clara Lago, haya comenzado una nueva vida lejos de Cambados. Convertida en testigo protegida, vive junto a su madre y su hija Sara intentando dejar atrás todo lo ocurrido.

Mientras tanto, Daniel, personaje al que da vida Tamar Novas, también ha tratado de alejarse del narcotráfico y mantenerse al margen de los negocios familiares. Sin embargo, su principal objetivo sigue siendo encontrar a Ana y a su hija.

La situación se complica cuando el clan de los Padín atraviesa uno de sus momentos más delicados. Un grupo criminal albanés amenaza con hacerse con el control de las rutas de la droga y su llegada rompe la frágil estabilidad de Cambados. En ese contexto, los negocios de la familia volverán a cruzarse con las vidas de Ana y Daniel.

Con esta última entrega, Netflix pondrá punto final a esta producción española ambientada en el narcotráfico gallego, cerrando la historia de unos personajes que durante dos temporadas han estado marcados por los conflictos familiares, la violencia criminal y las consecuencias de un pasado del que nunca han logrado escapar.