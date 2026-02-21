Netflix grabó una entrevista a Eric Dane para emitirla tras su muerte

Por Fernando S. Palenzuela |

En abril de 2025, Eric Dane compartía con el mundo que padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que va mermando las funciones musculares. Menos de un año después, el actor fallecía en California después de haber aprovechado al máximo sus últimos meses de vida, pues aseguró que iba a trabajar hasta que pudiera. Tan solo unas horas después de conocer esta triste noticia, Netflix anunció que tenía grabada una entrevista póstuma.

La plataforma de streaming emitía un comunicado en el que informaba de esta última charla con el intérprete: "Antes de fallecer, Eric Dane concedió una entrevista con la condición de que solo se hiciera pública después de su muerte". Esta pieza se encuentra dentro de 'Famous Last Words', un formato que agrupa entrevistas a personalidades que se graban con la intención de verse solo tras su muerte. Jane Goodall fue la primera, con su entrega publicada en octubre de 2025.

Eric Dane habla con Brad Falchuk en 'Famous Last Words'

"En esa conversación habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart: 'Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí. Y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca'", continúa el comunicado de Netflix, que termina anunciando que la entrevista, capitaneada por Brad Falchuk, ya está disponible en la plataforma, aunque de momento solo con subtítulos en inglés.

La trayectoria de Eric Dane

Eric Dane y Chyler Leigh interpretaron en 'Anatomía de Grey' a Mark Sloan y Leie Grey, una de las parejas más icónicas

Eric Dane saltó a la fama gracias a ' Anatomía de Grey ',, apodado como el "Doctor Caliente". Su personaje despertó tanto cariño, y la muerte que le dieron en la serie fue tan traumática, que. Sin embargo, sus inicios en la actuación se remontan a 1991, cuando participó en un capítulo de ' Salvados por la campana '.

Durante varios años sumó varios episódicos en diferentes series hasta que en 2003 adquirió un papel secundario en 'Embrujadas' como Jason Dean, el propietario del periódico en el que trabaja Phoebe y su nuevo interés romántico. Eric Dane continuó trabajando en varias películas y series tras dejar 'Anatomía de Grey', donde sobresalen 'The Last Ship' y 'Euphoria'.