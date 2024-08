Por Alejandro Burrueco Marín |

Las últimas semanas de 'Ni que fuéramos Shhh' antes de las vacaciones tuvieron a Anabel Pantoja, muy a pesar de su amiga Belén Esteban, como una de las grandes protagonistas: su embarazo, su supuesto hermano perdido y la posible infidelidad de su pareja. La sobrina de Isabel Pantoja ha roto su silencio y ha lanzado un dardo al programa mediante una exclusiva en la revista Lecturas.

'Ni que fuéramos Shhh' invita a 'Pinocho', quien dice ser hermano de Anabel Pantoja

Los colaboradores de Canal Quickie y excompañeros de Pantoja en ' Sálvame ' levantaron dudas sobre la lealtad de su novio y es a lo primero que ha contestado: ". Con mirarnos nos entendemos. Ahora somos superfelices". "", ha añadido para los tertulianos del espacio de Ten.

Además, Pantoja les ha advertido para que piensen en su salud y la de su bebé: "Les pido que, al menos, me dejen vivir en paz este embarazo, que es una experiencia única, y no me gustaría que le afectara a mi niña lo más mínimo". En su paso por la televisión, la influencer ha demostrado ser muy visceral y los constantes ataques que ha recibido se lo han incrementado: "Fui al médico y me dijo que mis ataques de ansiedad y mi llanto le llegan a mi hija".

Su mensaje a "Pinocho"

Otro de los rostros que pasaron por el formato conducido por María Patiño fue "Pinocho", quien asegura ser hermano de la sevillana. "Me parece todo un circo para no levantarse a trabajar. Lo he visto tres veces en mi vida. Titulares y dinero. ¿Quién cobra? Él. Que gane dinero, que, cuando llegue el momento, el daño que ha hecho lo va a pagar", le ha dedicado Pantoja a su supuesto hermano.