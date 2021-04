Es la polémica más sonada de la actualidad política de la semana. Con motivo de su campaña con motivo de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el partido de ultraderecha Vox forraba los pasillos del metro de Madrid con unos carteles que incluían el eslogan: "Un MENA, 4700 euros al mes. 426 euros de pensión al mes", haciendo referencia a lo que, supuestamente, costaría ayudar a cada menor no acompañado en la comunidad madrileña. Después de que varios medios tirasen por tierra esta falsa cifra, El Gran Wyoming cargó contra el partido en 'El intermedio'.

El Gran Wyoming y el polémico cartel de Vox

"Vox ha considerado que es buena idea forrar el metro de Madrid con carteles racistas contra los menores no acompañados, a los que acusan con datos falsos de quedarse con el dinero que no se destina a mejorar las pensiones más bajas", introducía el presentador. "No solo humillan e insultan, sino que, además, intentan enfrentar a los pobres con otros todavía más pobres". El comunicador advertía sobre la estrategia del partido de extrema derecha, que trataría de enfrentar a las clases más bajas para evitar que fueran conscientes de los privilegios que otorgaban a las clases más altas.

"Yo si fuera de Vox y buscase a gente que vive muy bien a costa de nuestros impuestos, miraría mucho más cerca. Miraría menos a los que llaman MENA y miraría más a los "masionibe": mayores sin oficio ni beneficio", decía el presentador en tono de humor, al mismo tiempo que aparecía una imagen de Santiago Abascal, líder del partido, en la pantalla que tenía detrás.

La Fiscalía investigará un supuesto delito de odio

Sandra Sabatés hacía referencia, durante el programa, a que la Audiencia de Madrid habría aceptado investigar este mensaje por un supuesto delito de odio, al instigar al racismo y la xenofobia contra menores de edad utilizando, además, datos falsos. "Esperemos que la Justicia actúe. Conviene recordar que los mismos que ponen este cartel hoy pueden acabar mañana al frente de la Consejería de Políticas Sociales de Madrid, estando a cargo del cuidado de estos menores. Y dejarían de ser menores no acompañados porque los acompañarían, pero eso sí, a la frontera", lamentaba El Gran Wyoming.