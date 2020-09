Nia, ganadora de 'OT 2020': "Aún no he cobrado los 100.000 euros de premio"

'Operación Triunfo' es un talent show que, más allá de ayudar a sus concursantes a perfeccionar sus aptitudes como cantantes y de impulsar sus carreras profesionales como artistas, otorga un premio económico al ganador que en las últimas ediciones en RTVE ha sido de 100.000 euros. La canaria Nia Correia fue la última en alzarse con el trofeo en 'OT 2020', lo que en principio le hace merecedora de la cantidad estipulada quitando los impuestos pertinentes.

Nia con su trofeo de 'OT 2020'

Sin embargo, Nia todavía no ha recibido el premio en metálico de 'OT 2020'. En una entrevista para La Otra Crónica, la ganadora ha desvelado que la entrega se está haciendo esperar: "Todavía estoy esperando. Supongo que este tipo de cosas es a 90 días, que me tocará en octubre". Además, explica que "cuando lo cobre lo quiero ahorrar, porque no sabemos cómo vamos a estar en un par de meses. ¡La cosa está pelá!".

FormulaTV se ha puesto en contacto con la productora del talent show, Gestmusic, para conocer el motivo por el cual la canaria todavía no ha recibido su premio. Tal y como indican desde la misma, la razón viene estipulada en el contrato que firman todos los concursantes desde el principio, el cual contempla un total de cinco meses desde la final del programa para realizar la entrega de los 100.000 euros de premio.

Preparando sus primeros trabajos

Más allá de esta anécdota, Nia se encuentra grabando y preparando el lanzamiento de sus nuevos trabajos musicales. Hasta la fecha solo ha publicado el single que compuso en la Academia, "8 maravillas", que formó parte del repertorio que interpretó en el Coca-Cola Music Experience Reloaded celebrado a finales de septiembre. La canaria ha compartido varias instantáneas desde el estudio y afirma que le gustaría explorar estilos latinos sin entrar en el reggaeton, tomando como referentes figuras como Jennifer Lopez.