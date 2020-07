Así ha sido la gira "Díselo a la vida" de 'OT 2020'

Por fin hemos podido asistir a la gira “Díselo a la vida”, la gira de los concursantes de ‘OT 2020’ donde presentan en directo las canciones que más han marcado tanto a los talents como al público además de presentar sus trabajos en solitario. La primera actuación ha sido la grupal del tema “I’ll be there for you”, sin duda no hay tema más icónico que el de la serie ‘Friends’ para comenzar el concierto, con todos los chicos sobre el escenario haciendo una actuación impecable que, sin duda, sirve para abrir boca de todo lo que llegaría después. Tras esta actuación, Ivan Labanda, profesor de la Academia y presentador del evento salía al escenario para dar pistoletazo de salida a la noche y recordando que esta sería la primera vez que se podría seguir un concierto de ‘OT’ desde cualquier parte del mundo, llegando a más de 40 países en su emisión vía streaming.

Jesús en el concierto de 'OT 2020'

Tras el opening, era el turno de Jesús Rendón, el encargado de romper el hielo y, guitarra en mano, presentarnos su primer trabajo en solitario, el tema ‘Me sabe a sal’ que arrancó palmas tanto del público asistente como de los que hemos disfrutado del concierto desde casa. Tras darlo todo con su single, presentó a “un niño loco” que también vendría a presentar su single en solitario. Nick Maylo lo dio todo con “Historias robadas”, aunque antes de eso lanzó un mensaje por el que fue muy aplaudido: “No está mal ser diferente, ¿vale?”.

Nia y Eva en el concierto de 'OT 2020'

Bruno también llegó arrasando al escenario para presentar su segundo single tras su paso por el concurso. El joven dijo estar cumpliendo un sueño y no era para menos, ya que el cantante Funamnulista le acompañó en el escenario. Sin duda “Fugitivos” fue uno de los momentazos de la noche. Tras escuchar algunos singles de los triunfitos, el ritmo y el recuerdo de una de las mejores actuaciones del concurso llenó el WiZink Center. Nia Correia y Eva volvieron a ponernos a bailar con “Don’t start now’ y a pesar de no contar con un cuerpo de baile que habría engrandecido sin duda la actuación, no hizo falta porque las dos supieron llenar el escenario y la continuación no fue para menos, porque si hay un exitazo que ha triunfado en el programa sin duda es la versión de “Tusa” de Anaju. Nicky Minaj no subió al escenario pero ni falta que hizo. Anaju supo rapear y cantar manteniendo en todo lo alto su interpretación.

Anaju fue la encargada de presentar a Gerard, que estaba encantado de presentar su nuevo single “Fugaces” y lo bueno es que no lo hizo solo, ya que Roi Méndez subió al escenario entre aplausos del público. El concursante de ‘OT 2017’ no dudó en pedir que todo el público sacase sus linternas con su característico humor reconociendo que le recordaba a “Que nos sigan las luces”, el tema de su compañero Alfred García. Tras este dúo las sorpresas no terminaron, ya que Eli se subió al escenario para cantar “Miénteme lento” y rápidamente presentó a Alfonso para cantar con él. Una actuación con un cierto tono picante que hizo las maravillas para los fans de la concursante canaria.

La siguiente canción era “Al santo equivocado” y tampoco terminaban ahí las sorpresas, ya que Famous, ganador de ‘OT 2018’ estuvo junto a la primera expulsada de ‘OT 2020’ interpretando a dúo su nuevo tema bajo una escenografía de luces rojas que creó una atmósfera muy sorprendente en la actuación que dejó al público y al propio Famous muy emocionados. Antes de continuar con las actuaciones, Ariadna cogió la mano de su compañero para lanzar un emotivo y necesario mensaje que ha estado presente en ‘OT 2020’: “¿Os imagináis un moundo en el que fueramos todos iguales? Seria un coñazo“La vida nace en la diversidad”

Ariadna y Famous en el concierto de 'OT 2020'

El momentazo de Samantha y Flavio

Tras este emotivo momento, llegó uno de los más esperados por el fandom del programa. Samantha y Flavio nos recordaron la gran actuación de “Call me maybe” con un momento que nos dejó al borde del infarto al ver a los dos concursantes muy agarrados al final de la canción. Tras ellos, subió el ritmo con Hugo y su interpretación de “Genius” uno de los temas más importantes de los que ha tenido durante su concurso. Anajú volvió al escenario con un registro muy diferente. Si antes nos puso a bailar con “Tusa” ahora la cantante y Vonzo Band nos regalaban la interpretación de “Me iré”, eso sí, con ventilador enfrente cual Beyoncé generando una de las actuaciones más icónicas de la noche. Después, Samantha volvía al escenario para ponernos a bailar con “Sin más”. Samantha estaba visiblemente emocionada y tuvo que tragar saliva varias veces antes de presentar a Rafa.

Y tras una pausa para recomponernos y presentarnos a la banda, llegó el turno de Flavio y el temazo “Man, I feel like a woman”. Este momento nos pilló de sorpresa ya que el cantante había cambiado la individual que había interpretado esa misma tarde. Al terminar, Flavio avisaba de que llegaba un gran momento y, tras ver un vídeo, todos los concursantes estaban preparados para interpretar “Forever Young”, sin duda la grupal de la noche con la que alguna lágrima se nos cayó a todos. Y, siendo sinceros, esa lágrima siguió cara abajo con la actuación de Bruno y Maialen con “Sinmigo”.

Roi Méndez, invitado del concierto de 'OT 2020'

Pero la emoción no está reñida con el sabor y el ritmo y para eso nadie mejor que la ganadora de la edición, Nía. La cantante nos deleitó con “8 Maravillas”. “De Canarias, nos vamos a ir a lo más profundo del corazón”, dijo Nia para presentar a Anne, que salió al escenario con su compañero para presentar su segundo single. Y tras ella, Flavio volvió al escenario y tampoco lo hizo solo, ya que el resto de sus compañeros salieron con él para acompañarle en el tema “Calma”. Aunque la calma duró poco porque Samantha, Anaju y Nia volvieron a subir la temperatura con el temazo “R.I.P”.

Un concierto lleno de mensajes

La siguiente en salir al escenario fue Eva, sin embargo antes de cantar, lanzó un mensaje muy importante hablando del uso que hacemos de las redes sociales: “Hay que ser responsables, entender antes de publicar. Usemos las RRSS para potenciar lo bueno. OT no es Odio”. Tras su actuación, fue el turno de Maialen con una nueva versión de “Oxitocina” y tras ella Javy con su ya canción emblemática “Qué sabrá Neruda”. Y tras ellos se abrió la jaula de las panteras para “Señorita”, la canción de Hugo y Anaju. Después, antes de volver a cantar Mía quiso lanzar un mensaje muy necesario: “Es nuestro momento. Siempre con sororidad y generosidad. Somos el testigo. El momento en nuestro y no nos lo van a arrebatar porque nosotras somos indispensables”

Nia en el concierto de 'OT 2020'

Para finalizar el concierto, la ganadora de la edición, Nia, nos presentó su versión de “Run the world”, el tema que la catapultó a lo más alto del concurso. Al finalizar, pidió a sus compañeros volver al escenario y la ganadora daba las gracias por poder celebrar este concierto todos juntos: “Cuando pensábamos que no nos volveríamos a juntar todos por cómo está el tema, de repente estar aquí juntos y que tanta gente haya venido a vernos. Gracias”. Tras ella, Rafa quiso hacer una gran dedicatoria a toda la gente que lo está pasando mal por la pandemia que sufrimos con la canción “Díselo a la vida”. Tras esto, el concierto ponía punto y final con la grupal “Sal de mí”.