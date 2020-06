TVE se disculpa por el vocabulario de los profesores de 'OT 2020'

El espacio 'RTVE responde' en el que se atienden las quejas de los espectadores en cuanto a los contenidos de la Corporación se refiere ha vuelto este domingo 28 de junio a La 2 y lo hecho respondiendo a algunos comentarios del público en referencia a 'OT 2020' y a la octava edición de 'MasterChef'. Respecto al primer espacio, un espectador ha mostrado públicamente su rechazo al lenguaje utilizado por los profesores de 'OT'. "Como músico, me ha molestado que el coach utilice un lenguaje tan zafio para dar instrucciones a los concursantes", ha empezado diciendo José Santos, el espectador elegido para emitir la queja en televisión.

Noemí Galera en 'OT 2020'

Este considera que el escuchar expresiones como "la puta bomba", "¿qué coño?" o "follar cantando" por parte de los profesores del talent show "denota una falta de imaginación ya que se puede decir lo mismo con otro lenguaje un poco más elegante". Además, ha mostrado su preocupación como padre de "si un programa familiar como lo era antes 'OT' ahora lo puedo ver con nuestros hijos o no". Pues bien, Toñi Prieto, responsable de entretenimiento de la cadena pública no ha dudado en reconocer el error y ha pedido perdón, tanto a Santos como a cualquier otro espectador que haya podido sentirse ofendido por la forma de hablar de los profesores en la Academia del espacio de Gestmusic.

"Tengo que darle la razón a José. No estamos para nada satisfechos con el lenguaje que emplean los profesores. En más de una ocasión se lo hemos insistido, pidiéndoles que no hagan esas expresiones", ha afirmado Prieto, justificando el lenguaje por "la cantidad de horas que están en la Academia", donde terminan sintiéndose como en casa. Y precisamente, como en casa es como han estado los concursantes del espacio cuando han vuelto al programa tras la suspensión del programa por la pandemia del coronavirus. Algunos espectadores se han preguntado cómo pueden todos los concursantes abrazarse o besarse si hay una serie de medidas de sanidad impuestas y por ello, Toñi Prieto ha querido explicar el motivo por el que no ha habido ningún tipo de impedimento en cuanto a estas actitudes cariñosas se refiere.

Andy en 'MasterChef 8'

'OT 2020' y el coronavirus

"Cuando los concursantes volvieron a la Academia, a todos se les realizó el test PCR y también a los profesores", ha empezado contando, para después dejar claro que "ellos son como cualquier familia española ya que conviven aislados en la Academia" y por ello pueden abrazarse y besarse, algo que, tal y como ha recordado Prieto, "no hacen ni con los profesores, ni con los jueces y tampoco lo han hecho con el presentador". De esta forma, parece claro que el funcionar como una unidad familiar que no sale de las instalaciones del programa les ha permitido poder mostrar su cariño sin miedo alguno al contagio.

¿Bullying a Andy en 'MasterChef'?

Por último, en cuanto a entretenimiento se refiere, Toñi Prieto ha respondido también a las quejas de algunos espectadores que consideran que en el concurso 'MasterChef 8' se está permitiendo que otros participantes como José Mari o Iván hagan bullying a Andy por llamarle "pollito". "En ningún casi ni en ningún momento queremos humillar ni queremos hacer nada negativo hacia ningún concursante. Esto es un juego que hay entre jueces, concursantes y a Andy le llaman pollito y a Iván le llaman gallo. Es un juego que él mismo explota y desde luego, a una persona de 26 años con la cultura y la experiencia que tiene Andy, nadie le va a amilanar ni nadie le va a hacer bullying. Forma parte del programa y del juego que están haciendo entre ellos", ha respondido tajante la directiva.