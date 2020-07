Los mensajes que nos dejaron los concursantes de 'OT 2020' en su concierto

Los conciertos celebrados el 25 de julio en el Wizink Center por los concursantes de 'OT 2020' nos regalaron grandiosos momentos relacionados tanto con sus temas más icónicos durante su estancia en la Academia más famosa de la televisión. Allí pudimos disfrutar de Nia Correia cantando el éxito de Beyoncé "Run the world (Girls)" que tanto se aplaudió en su momento, además de la presentación de algunos de los nuevos trabajos en solitario de los concursantes y también de la presencia de invitados como Roi Méndez o Funambulista.

Nia en el concierto de 'OT 2020'

Pero no solo de música estuvo llena la noche, también hubo mensajes muy importantes que, sin duda, calarán en los fans del programa. Tras la presentación del show y la primera canción, era el momento de Nick, quien presentaba su canción "Historias robadas". Antes de comenzar a cantar, solo hizo falta una frase para arrancar los aplausos del público presente y seguro que también aquellos que disfrutaron del concierto a través del streaming. "No está mal ser diferente, ¿vale?”, dijo el joven. Una frase que engloba muy bien una gran lucha contra la intolerancia, algo que a día de hoy se da por sentado pero que, sin embargo, no es del todo así.

Tampoco Ariadna quiso perder la oportunidad de lanzar un bonito mensaje a sus fans. La primera expulsada de la edición invito a Famous a cantar con ella su tema "Al santo equivocado". Al finalizar, el ganador de 'OT 2018' y ella se cogieron de la mano para decir alto y claro: “¿Os imagináis un mundo en el que fuéramos todos iguales? Seria un coñazo. La vida nace en la diversidad", decía la cantante mientras se proyectaban palabras relacionadas con su mensaje en el pantallón del escenario. Eva también quiso lanzar un mensaje relacionado con el uso que hacemos de las redes sociales: “Hay que ser responsables, entender antes de publicar. Usemos las RRSS para potenciar lo bueno. 'OT' no es odio”, decía.

El mensaje feminista de Nia

La ganadora de 'OT 2020' dio un show espectacular interpretando temas como "8 Maravillas", pero el momento más emocionante fue justo antes de cantar "Run the world (Girls)". “Es nuestro momento. Siempre con sororidad y generosidad. Somos el testigo. El momento en nuestro y no nos lo van a arrebatar porque nosotras somos indispensables”, gritó la canaria mientras en el pantallón, de nuevo, veíamos grandes mensajes. Además, justo después, Nía quería dar las gracias a todos los presentes por poder haber celebrado ese concierto aunque sea en unas circunstancias un tanto raras: "Cuando pensábamos que no nos volveríamos a juntar todos por cómo está el tema, de repente estar aquí juntos y que tanta gente haya venido a vernos. Gracias”. Después dedicaron la canción grupal "Díselo a la vida" a los sanitarios y afectados por la Covid-19 mandando todos los ánimos y agradecimientos posibles.