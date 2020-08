¿Quiénes han triunfado más de 'OT 2020'?

Más de un año después de que concluyera 'OT 2018', Televisión Española estrenó la tercera edición del talent show desde su regreso en 2017. El 12 de enero de 2020 una nueva tanda de concursantes cruzó las puertas de la emblemática Academia a cargo de Noemí Galera, dispuestos a demostrar su talento ante la audiencia y aprender de los profesores del programa.

Los exconcursantes de 'OT 2020' en su primer concierto en el Wizink Center de Madrid

Lejos de lo que cabría imaginar cuando arrancó la edición, 'Operación Triunfo 2020' quedó marcada por la crisis del Covid-19 y el confinamiento, situación por la que los concursantes tuvieron que abandonar las instalaciones el 16 de marzo con el futuro del concurso en el aire. A pesar de todo, el equipo mantuvo el talent show vivo a través de las redes con distintas iniciativas, hasta que por fin los participantes recibieron la noticia que esperaban: volverían a la Academia el 13 de mayo. Así, 'OT 2020' se convirtió, en cierto modo y sin pretenderlo, en la edición del formato más extensa de su historia, al concluir oficialmente el 10 de junio de 2020, casi cinco meses después de que los concursantes ingresaran en la Academia, con la victoria de Nia Correia.

Otra de las novedades con la que contaba el talent era que la carrera de sus concursantes no estaban atadas a una discográfica determinada y, además, tenían la oportunidad de desarrollar y lanzar sus primeros sencillos durante el concurso. A ello se unió una peculiaridad más, el hecho de tener dos himnos: "Díselo a la vida", compuesto por Rafa Romera; y "Sal de mí", primera canción compuesta por todos los concursantes en colaboración con Andrés Suárez que se publicó el 7 de mayo, reuniendo más de 1,1 millones de reproducciones en Spotify y más de 1,7 millones de visualizaciones en YouTube. Tras una edición tan atípica, en FormulaTV repasamos cómo han arrancado las carreras musicales de sus 16 concursantes y qué impacto han provocado, casi dos meses después de que el concurso llegara a su final.

1 Javy Ramírez

Javy en la Gala 5 de 'OT 2020'

Aunque Javy Ramírez fue el cuarto expulsado de 'OT 2020' y, en consecuencia, quedó en el décimo tercer puesto en la clasificación, su éxito musical ha sido indiscutible ya desde la publicación de "Qué sabrá Neruda". Lejos de tener una despedida agridulce, el gaditano abandonó la Academia arropado por el éxito de su primer single, lanzado el 13 de febrero, el cual presentó en directo unos días después en el programa, en la Gala 5. Dicha actuación es, de hecho, la más vista del concursante al superar las 500.000 visualizaciones en YouTube.

Desde su lanzamiento, "Qué sabrá Neruda" ha sobrepasado los 3,8 millones de reproducciones en la plataforma de vídeo, mientras que en Spotify ha alcanzado la elevada cifra de 5,8 millones de reproducciones. Gracias a la increíble popularidad que adquirió su primer trabajo, cuyos versos se pudieron ver incluso en la manifestación del 8-M, Javy logró situarse en su semana de estreno en el Top 100 de canciones más escuchadas en streaming, en el puesto 13, siendo el mejor debut de un concursante de 'OT 2020'. Dicho logro no se quedó ahí, puesto que el sencillo permaneció en la lista de Promusicae en las siguientes dos semanas, pasando al puesto 41 y, posteriormente, al 94, siendo Ramírez el único concursante de la edición en conseguir algo así con su primer single.

El sencillo, que conquistó a los fans con sus versos y su ritmo, fue interpretado por el gaditano en los conciertos de 'OT 2020', incluso junto a Julia Medina, cita en la que también compartió escenario con Gonzalo Hermida. Gracias a sus trabajos y sus actuaciones en el programa, el artista ha reunido más de 230.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 191.000 seguidores en Instagram. Además, Javy firmó con Management RLM y la discográfica Sony para dar inicio a su carrera.

El 24 de julio, el artista publicó su segundo sencillo, "La frase", que acumuló más de 540.000 visualizaciones en YouTube en una semana y 260.000 reproducciones en Spotify. Un tema que fue presentado con su primer videoclip, en el que el cantante actúa acompañado por la actriz Irene Rojo. Tras el fin del talent show y aparte de su trayectoria musical, el artista ha tenido ocasión de colaborar con Médicos sin Fronteras junto a sus excompañeros Rafa y Jesús Rendón como parte de la campaña "Sin fronteras en casa", dedicada a la lucha contra el Covid-19 y otros proyectos de la ONG.

2 Nia

Nia en el concierto de 'OT 2020' en Madrid

Nia, ganadora de 'OT 2020' con el 45% de los votos, dejó tras de si varios números memorables a lo largo del concurso. De hecho, su actuación más reproducida en YouTube es "Run the World (Girls)" en la Gala 5. Con más de 3,3 millones de visualizaciones, es la más vista de toda la edición. Una potente interpretación de la más que conocida canción de Beyoncé que llegó incluso a llamar la atención de MTV España y que la coronó como la absoluta favorita de la noche.

En el segundo puesto se sitúa "Don't Start Now", tema que Nia defendió junto a Eva en la Gala 7, con 1,9 millones; mientras que el bronce se lo lleva su actuación en solitario de la Gala 8, al ritmo de "Mujer latina", con 1,4 millones de visualizaciones. Superándose con cada actuación, la canaria demostró un innegable talento a lo largo de la edición por lo que, antes de la final, recibió una oferta de Sony Music y de Magí Torras, de Must! Producciones y representante de Lola Índigo y Blas Cantó, para desarrollar su carrera profesional, sobre la que existen grandes expectativas a golpe de sonidos latinos. La canaria ha logrado más de 170.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 306.000 seguidores en Instagram, siendo la quinta concursante con la comunidad más grande en dicha red social.

Nia publicó su primer single el 29 de mayo, al igual que hizo su compañera Anaju, bajo el título de "8 maravillas". Un tema dedicado a su tierra, las Islas Canarias, con el que la artista sumó hasta 1,9 millones de visualizaciones en YouTube y más de un millón de streams en Spotify. Además, al igual que los otros cuatro finalistas, Flavio, Eva, Anaju y Hugo, el 31 de julio Correia publicó su primer CD recopilatorio con las canciones que interpretó a lo largo del concurso. Cabe señalar que es una de las pocas concursantes de la historia de 'OT' que ha visitado 'La Resistencia' y la única de su edición con repercusión en otras cadenas nacionales de televisión.

3 Samantha

Samantha en la Gala 12 de 'OT 2020'

Tras su ingreso en la Academia de 'OT 2020', Samantha logró conquistar al público no solo como artista, sino también con su evidente desparpajo, y acabó su concurso en séptima posición. "La lista de la compra", tema que interpretó con Rafa en la Gala 6, es su actuación del talent show más vista en YouTube al sobrepasar los dos millones de visualizaciones, siendo así la quinta actuación más vista de la edición. Un éxito al que sigue su dueto con Flavio en la Gala 4, en la que cantaron "Call Me Maybe"; y "Maniac", tema que la alicantina interpretó con Eva en la Gala 3, las cuales han alcanzado los 1,7 millones y los 1,4 millones, respectivamente.

Antes de abandonar la Academia, Samantha recibió una oferta de Universal Music para desarrollar su carrera musical y, el 24 de abril, publicó su primer single, "Sin más", producido por Carlos Sadness. Su debut alcanzó los 2,7 millones de reproducciones en YouTube y más de 2,2 millones en Spotify hasta la fecha, plataforma en la que ha logrado superar los 190.000 oyentes mensuales. Cifras que, en su semana de estreno, lograron que el single se colara en el Top 100 de canciones más escuchadas, en la que ocupó el puesto 70, siendo la segunda concursante de la edición en colocar su primer single en la lista de Promusicae.

La cantante prevé sumar novedades "antes de que termine el verano", tal y como confesó la propia Samantha en una entrevista en Valencia Extra, publicada el 3 de julio. Un encuentro en el que también reconoció que su carrera musical estaría separada de Cactus, su antiguo grupo, con quienes confesó que le gustaría colaborar en FormulaTV. Además, en cuanto a seguidores en Instagram, la alicantina ha logrado congregar a una gran cantidad de fans, más de 369.000, quienes la han convertido en la concursante de 'OT 2020' con más seguidores. De hecho, en la red social, la artista tuvo ocasión de protagonizar un vídeo en el que cantaba "Mía", tema de Belén Aguilera, junto a la propia artista, quien la acompañó sobre el escenario en uno de los conciertos de 'OT 2020'.

4 Flavio

Flavio en la Gala final de 'OT 2020'

Flavio concluyó su paso por 'OT 2020' como segundo finalista gracias al 32% de votos del público, tras haber recibido una oferta de Warner Music para continuar con ellos su carrera musical. Entre las actuaciones del murciano más vistas en YouTube a lo largo del concurso, destacan "Call Me Maybe", tema que interpretó con Samantha en la Gala 4, con más de 1,7 millones de visualizaciones, seguida de "Shotgun", actuación en solitario de la Gala 3 con 1,3 millones. Un pódium que cierra "Your man", canción con la que Flavio se presentó ante la audiencia de 'OT 2020' en la Gala 0, y que ha superado 1,2 millones de reproducciones.

Su exitoso paso por el programa ha logrado que Flavio reúna hasta más de 220.000 oyentes mensuales en Spotify, mientras que en Instagram ha reunido más de 357.000 seguidores, siendo el tercer concursante con la cifra más elevada en dicha red social. En cuanto a sus proyectos, "Calma" se convirtió en su primer single, publicado el el 10 de abril. Producido por Nacho Mañó, miembro de Presuntos Implicados y productor de artistas como Alejandro Sanz, Niña Pastori o Joan Manuel Serrat, la canción ha superado los 2,4 millones de visualizaciones en YouTube, cifra muy similar a la que ha acumulado en Spotify hasta la fecha.

Gracias a dicha popularidad, "Calma" se situó entre los mejores estrenos de los concursantes de 'OT 2020'. A finales de junio, Flavio ya desveló en una entrevista para HappyFM que había enviado las canciones que tenía compuestas hasta entonces a Warner Music y, de hecho, confesó que le gustaría publicar una canción, "tipo 'Calma'", movida, este mismo verano. El cantante prevé sacar algunos sencillos antes de lanzarse a organizar su primera gira en solitario, con el fin de contar con material original en su repertorio.

5 Eva

Eva en la Gala final de 'OT 2020'

El tercer puesto en el concurso fue para Eva, quien se llevó un 23% de los votos en la final, tras cosechar grandes actuaciones con las que llamó la atención de Warner Music. De hecho, la actuación de la coruñesa más popular hasta la fecha en YouTube se dio en su debut en 'OT 2020', en la Gala 0. En ella, la artista interpretó "Let's twist again", tema con el que ha superado las 2,8 millones de visualizaciones en plataforma de vídeos, siendo la tercera intervención del concurso más vista entre todos los concursantes, tan solo por detrás de Nia y su "Run The World (Girls)" y el primer "Díselo a la vida".

Eva cuenta con varias actuaciones en el Top 10 de 'OT 2020' en YouTube. La cuarta más vista con 2,1 millones es su dúo con Hugo en la Gala 4, cuando ambos interpretaron "Esperando". La sexta corresponde a "Don't Start Now", tema que la coruñesa cantó con Nia en la Gala 7, con más de 1,9 millones de reproducciones. Gracias a su trabajo a lo largo del concurso y su primer sencillo, Eva ha llegado a reunir algo más de 220.000 oyentes mensuales en Spotify y es la segunda concursante de la edición más seguida a través de Instagram, red social en la que supera los 366.000 seguidores.

Su primer sencillo, "Dumb", llegó el 22 de mayo. Un trabajo producido por el DJ y músico Garabatto que ha superado los dos millones de reproducciones en Spotify, mientras que en YouTube lleva más de 2,7 millones. A él se unirá el segundo single de la artista, "América", cuya portada fue compartida en la cuenta de Instagram de Eva, donde ella misma comunicó la fecha de lanzamiento: el 12 de agosto.

6 Maialen

Maialen, concursante de 'OT 2020'

Maialen concluyó su paso por la Academia en sexta posición tras recibir una propuesta de El Dromedario Records, compañía de Alén Ayerdi, batería del grupo Marea. Una empresa que está a cargo de dicho grupo, además de Extremoduro y Sober. "Yo iré con mi banda siempre, Sardinitas Del Espacio y Chica Sobresalto la vamos a liar muy gorda", aseguró la pamplonesa en una entrevista para FormulaTV, en cuyo futuro ya preveía la grabación de dos singles con videoclip durante el mes de agosto, además de un posterior disco y una gira.

Con su trabajo durante su estancia en la Academia, Maialen ha logrado que "Con altura", tema que interpretó con Anaju en la Gala 11; "Sargento de hierro", canción de la Gala 10; y "Dance Monkey", de la Gala 9, sean las más vistas de la concursantes en YouTube con 1,1 millones de reproducciones, más de 980.000 y más de 480.000, respectivamente. Con más de 160.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 247.000 seguidores en Instagram, Maialen publicó su primer trabajo el 6 de marzo, bajo el título de "Oxitocina" y con su nombre artístico, Chica Sobresalto.

Hasta la fecha, el tema debut de la artista tras su paso por 'OT 2020' ha superado los 1,1 millones de reproducciones en YouTube, cifra parecida a la que ha logrado alcanzar en Spotify. Además, tras el final del concurso y la posterior gira con sus compañeros, la pamplonesa ha tenido la oportunidad de organizar distintas actuaciones por España, como las que ha realizado en la denominada "Gira Comeflores", con conciertos acústicos en los que ha interpretado temas con Leire Celestino al piano. Entre las próximas apariciones de Chica Sobresalto, están el Toledo Alive, el 22 de agosto, y Festival Tsunami Xixón, apenas un día después.

7 Rafa Romera

Rafa Romera en la Gala 7 de 'OT 2020'

El undécimo puesto en la clasificación de 'OT 2020' fue para Rafa Romera, cuya actuación con Samantha en la Gala 6, al ritmo de "La lista de la compra", es la más vista del cordobés, con más de dos millones de reproducciones en YouTube; seguida por "Tu calorro", tema que interpretó en la Gala 1 junto a Hugo, con más de 960.000 visualizaciones. En tercera posición, está su actuación en solitario en la Gala 7 con "Cojo el saco y me retiro", que ha reunido más de 460.000 reproducciones en YouTube. Durante su paso por el concurso, además, el cordobés fue el primero en presentar un tema propio , "Díselo a la vida"". Un trabajo que fue producido por Antonio Ferrara, profesional que ha trabajado con artistas como Malú o Manuel Carrasco y que se presentó con la interpretación grupal que realizaron los concursantes en la Gala 4.

El tema gustó tanto a la audiencia y a los compañeros de Rafa, que acabó siendo la canción elegida como himno de la edición y la encargada de dar nombre a la posterior gira. De hecho, la actuación de los ahora exconcursantes al ritmo de "Díselo a la vida" ha superado las 2,9 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que el single ha acumulado más de 1,7 millones de reproducciones en Spotify. El artista hizo historia en el formato al ser el primer concursante en interpretar un tema propio durante su paso por la Academia. Desde entonces, Romera ha incorporado dos sencillos más, el primero, "Como una gota", el 3 de julio. En apenas tres semanas, la canción sobrepasó las 182.000 reproducciones en Spotify, plataforma donde el cordobés ha alcanzado hasta más de 183.000 oyentes mensuales. Compuesta por Pedro Pimentel y Antonio Ferrara, reconocidos profesionales que han trabajado con artistas como El Canijo de Jerez o Malú, "Como una gota" se publicó acompañada de un videoclip que sumó más de 100.000 visualizaciones en el mismo período.

El tercer single del artista, "Mi rinconcito", aterrizó en el mercado el 31 de julio, junto a su respectivo videoclip y, en apenas una semana, ha superado las 46.000 y 100.000 reproducciones en Spotify y YouTube, respectivamente. Romera también tiene prevista su primera gira en solitario en el mes de noviembre, en la que actuará en Córdoba, Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona, cuyas entradas ya estarían agotadas, tal y como comunicó el propio artista, quien prevé sacar su primer disco el próximo año. Más allá de su trayectoria musical en solitario, en junio Rafa colaboró para interpretar la canción "Color esperanza" con Quartto, El Duende Callejero, Flori, Decai y Carlos Torres, cuyos beneficios se destinaban a Cáritas Española para la lucha contra el Covid-19.

8 Hugo

Hugo en la Gala final de 'OT 2020'

El quinto puesto en la final fue para Hugo Cobo con un 13% de los votos, resultado tras el que el concursante se mostró muy "satisfecho" y "contento". Tras concluir su paso por el concurso, su actuación más vista en YouTube hasta la fecha ha resultado ser "Esperando", tema que interpretó con Eva en la Gala 4. El segundo puesto, sin embargo, sería para una de sus actuaciones en solitario: "Genius", de la Gala 7, con 1,9 millones de visualizaciones en la plataforma.

En cuanto a la tercera actuación más popular del cordobés, fue la que Hugo protagonizó con Anaju en la Gala 3, en la que interpretaron "Señorita", y que ha sumado más de 1,6 millones de reproducciones. Unas excelentes cartas de presentación que, junto a su paso por el concurso, han convertido a Cobo en el cuarto concursante con más seguidores en Instagram, superando los 343.000. Con su trayectoria y carisma, antes de concluir el talent el artista recibió una oferta de Sony Music, al igual que su compañera Nia, compañía con la que declaró que "tengo muchas ganas de grabar" en una entrevista a FormulaTV.

El primer single de Hugo, "Demonios", llegó el 14 de mayo bajo la producción de Andrés Ceballos, de DVICIO, y Pablo Cebrián. Desde entonces, la canción ha rebasado los 2,2 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify, plataforma en la que ha rozado los 170.000 oyentes mensuales, ha sumado más de 1,3 millones de streams. Además, en uno de los conciertos de la gira "Díselo a la vida", Cobo tuvo la oportunidad de interpretar su primer trabajo junto a Nerea Rodríguez, exconcursante de 'OT 2017'. Entre sus planes de futuro, el cordobés ha manifestado su intención de publicar algunos singles antes de lanzar el que será su primer álbum, aunque hasta el momento no ha dado fechas aproximadas de posibles lanzamientos.

9 Anaju

Anaju en la Gala final de 'OT 2020'

Anaju dejó patente su versatilidad y su esfuerzo a lo largo de 'OT 2020', en cuya final quedó en cuarta posición con un 15% de los votos de la audiencia. "Señorita", tema que interpretó con Hugo en la Gala 3, fue una de las actuaciones que levantó mayor expectación ya incluso durante los ensayos y, de hecho, se ha convertido en la interpretación más vista de la turolense.

Tras dicha actuación se sitúan "Tusa", canción que Anaju interpretó en solitario en la Gala 7, con 1,5 millones de visualizaciones; y "La sandunguera", actuación de la Gala 5, que ha llegado a superar los 1,3 millones de reproducciones. Tres muestras de su talento que, junto a su paso por el concurso, han logrado crear una comunidad de más de 264.000 seguidores en su cuenta de Instagram, siendo la sexta exconcursante con mayor número, y ha conseguido que la cantante sobrepase los 190.000 oyentes mensuales en Spotify.

En cuanto a su primer single, "Me iré", salió al mercado el 29 de mayo al igual que el primer single de Nia, siendo las penúltimas en presentar sus primeros trabajos. Hasta la fecha, el sencillo de Anaju ha superado los 1,6 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que ha acumulado más de 1,4 millones de reproducciones en Spotify. Además, la cantante tuvo la oportunidad de interpretarlo durante la gira junto a Vonzo, dúo encargado de la producción de este primer sencillo de la cantante. Un pistoletazo de salida para la carrera musical de Anaju, en la que tendrá una compañía de management y el apoyo de tres discográficas, entre las cuales se encuentra Sony.

10 Anne Lukin

Anne canta su single "Salté" en 'OT 2020'

Anne Lukin fue la concursante que quedó en duodécima posición en la clasificación de 'OT 2020', donde logró su actuación más vista en YouTube en la Gala 1, con Flavio y "Another Love", que ya supera las 930.000 visualizaciones. La plata en su paso por la Academia se la lleva "Podría ser peor", tema que interpretó con Bruno en la Gala 3 y que acumula más de 610.000 reproducciones en la plataforma, mientras que el bronce lo ostenta su dueto con Gèrard en la Gala 4, donde cantaron "Wicked Game", canción que sobrepasa las 530.000 visualizaciones. Tres éxitos tras los cuales la pamplonesa arrancó su carrera musical sin fichar por ninguna discográfica por el momento, aunque ha estado trabajando con dos distribuidoras internacionales.

Desde su salida del talent show, Anne ha reunido más de 147.000 seguidores en Instagram y más de 120.000 oyentes mensuales en Spotify, donde su primer sencillo, "Salté", ha superado 1,6 millones de reproducciones. Su lanzamiento tuvo lugar el 6 de marzo y, hasta el momento, ha sobrepasado las 880.000 visualizaciones en YouTube, después de que el tema fuera grabado en la Academia con su ahora excompañero Gèrard a la guitarra, lo que lo convirtió en "uno de los momentos más bonitos de mi vida", tal y como confesó en una entrevista a FormulaTV.

Tras la publicación de su primer sencillo, Anne tuvo la oportunidad de presentarlo sobre un escenario durante un concierto de Alba Reche en Pamplona, el mismo día del estreno. Casi tres meses después, el 5 de junio, la pamplonesa publicó su segundo single, "Volver a mí", producido junto a Ricky Falkner. Un trabajo que hasta la fecha ha rebasado las 780.000 reproducciones en Spotify, mientras que en YouTube, siendo el primer videoclip protagonizado por la artista, ha alcanzado más de 410.000 visualizaciones. De cara al futuro, Anne prevé sacar un nuevo single en septiembre y un EP a finales de año, tal y como adelantó a FormulaTV en una segunda entrevista.

11 Ariadna

Ariadna interpreta "Al santo equivocado" en 'OT 2020'

Tras convertirse en la primera expulsada de 'OT 2020', Ariadna fue de las primeras concursantes en publicar un single, "Al santo equivocado", que salió al mercado el 1 de marzo. Producida por el estudio Aclam Records, el sencillo ha sumado más de un millón de visualizaciones en YouTube hasta la fecha, mientras que en Spotify supera dicha cifra, con más de 1,4 millones de reproducciones, plataforma en la que ha llegado a sobrepasar los 89.000 oyentes mensuales.

Dicho tema debut fue una de las actuaciones de Ariadna en la gira de 'OT 2020', donde tuvo la oportunidad de interpretarlo junto a Famous, ganador de 'OT 2018'. Después de reunir más de 132.000 seguidores en Instagram y superar incluso 89.000 oyentes mensuales en Spotify, la barcelonesa ha sumado dos trabajos más a su carrera, a lo largo de los últimos meses: "Gracias x venir", publicado el 18 de junio, con más de 270.000 visualizaciones en YouTube y más de 160.000 streams en Spotify; y "Tu juego", lanzado el 24 de julio, con 84.000 y 32.000 reproducciones en YouTube y Spotify, respectivamente.

A pesar de su breve paso por el concurso, la actuación de Ariadna con Nia en la Gala 1, donde cantaron "Good As Hell", supera con creces a otros números con más de 740.000 visualizaciones en YouTube. Le sigue "Por la boca vive el pez", tema que interpretó en su debut en la Gala 0, con más de 600.000 reproducciones. Además, la barcelonesa hizo historia en el formato, dado que fue la primera concursante expulsada que ha tenido ocasión de presentar su primer single en su propia edición. Su interpretación de "Al santo equivocado" en la Gala 7 tiene más de 410.000 visualizaciones en YouTube.

12 Bruno Alves

Bruno en la Gala 11 de 'OT 2020'

El octavo puesto en la clasificación de 'OT 2020' fue para Bruno Alves, cuya actuación más vista en YouTube fue la que protagonizó con Nia en la Gala 4, donde ambos interpretaron "Bad Girls" y sumaron un millón de visualizaciones en la plataforma. La plata del uruguayo es para su dueto con Anne Lukin en la Gala 3, donde cantaron "Podría ser peor", con más de 600.000 reproducciones, mientras que el bronce se lo lleva su actuación en la Gala 1 junto a Maialen, al ritmo de "Sinmigo", con más de 370.000 visualizaciones.

Con su trabajo, Bruno ha logrado congregar más de 147.000 seguidores en Instagram y ha superado los 120.000 oyentes mensuales en Spotify. En cuanto a su primer single, "Fugitivos", fue publicado el 21 de mayo. Tras su debut, la canción producida por Rayden superó las 797.000 reproducciones en Spotify y ha alcanzado más de 1,1 millones de visualizaciones en YouTube. Al igual que algunos de sus compañeros de concurso, durante la breve gira "Díselo a la vida" el cantante tuvo ocasión de interpretar su canción original en compañía del grupo Funambulista.

El 24 de julio, el artista lanzó su segundo sencillo con Garabatto, artista productor del primer single de Eva, bajo el título "Ni una vez más". Con él, Alves supera las 85.000 reproducciones en Spotify, mientras que su videoclip alcanza ya las 80.000 visualizaciones en YouTube. Una creciente lista de temas a la que Bruno ya tiene previsto añadir un tercer single en breve, que ha descrito en su cuenta de Twitter como "una balada a piano", tras asegurar que, al menos por ahora, "no va a haber un estilo marcado" en su trayectoria musical.

13 Gèrard

Gèrard en la Gala 8 de 'OT 2020'

El noveno puesto de 'OT 2020' fue para Gèrard, cuya por entonces futura expulsión quedó en el aire ante la decisión de la organización del talent show de paralizar el programa por la crisis del Covid-19. Tras la final, la actuación más vista del ceutí a lo largo de su concurso fue la que protagonizó en la Gala 3 junto a Nia, interpretando "La despedida". Un vídeo que rebasa los 1,2 millones de visualizaciones, seguida de "Sucker", dueto con Hugo en la Gala 2, con más de un millón; y "Never Gonna Give You Up", canción que cantó con Flavio en la Gala 7 y que se ha reproducido en la plataforma más de 580.000 veces.

Gracias a su paso por el talent show, el artista ha reunido más de 199.000 seguidores en Instagram, mientras que en Spotify ha llegado a superar los 107.000 oyentes mensuales. Con el lanzamiento de su primer sencillo el 4 de junio, "Fugaces", Gèrard fue el último concursante en lanzar su trabajo antes de que concluyera la edición.

Desde entonces, la canción, grabada en el estudio Wicked Sound de Kim Fanlo, productor del sencillo, ha sobrepasado las 400.000 visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify ha sumado más de 520.000 reproducciones. Durante la gira con sus excompañeros de 'OT 2020', el ceutí tuvo ocasión de compartir escenario con Roi Méndez, concursante de 'OT 2017', con quien interpretó su single debut. Además, fuera de la Academia, Gèrard también ha podido compartir algo de tiempo con Miki Núñez y Joan Garrido, concursantes de 'OT 2018'.

14 Nick Maylo

Nick interpreta su single "Historias robadas" en 'OT 2020'

Nick Maylo tuvo que despedirse de 'OT 2020' a principios de febrero como tercer expulsado. Con su paso por la Academia, el barcelonés ha logrado que su interpretación de "Little Talks" junto a Eva, en la Gala 1, sea su número más visto al reunir más de 800.000 reproducciones en YouTube. En segundo y tercer lugar se ubican sus actuaciones en solitario de la Gala 0, "Wrecking Ball", y de la Gala 2, "Jealous", con las que ha superado las 400.000 y 380.000 visualizaciones en la plataforma.

Con hasta más de 70.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 152.000 fans en Instagram, Nick publicó su primer single el 12 de marzo, con el título "Historias robadas". Un debut que hasta la fecha ha rebasado las 919.000 reproducciones en YouTube, mientras que en Spotify ha alcanzado más de 645.000. En mayo de 2020, el artista se incorporó al roster de RLM y su sello Sin Anestesia y, el 2 de julio, Nick lanzó al mercado su segundo sencillo, "Huracán". El tema ha logrado superar las 142.000 reproducciones en Spotify, mientras que en YouTube ha sobrepasado la cifra de 460.000.

Más allá de su carrera musical y su paso por el talent show, como gesto de agradecimiento a sus seguidores, el artista decidió organizar un encuentro con sus fans el 22 de julio en el Moby Dick Club de Madrid. En él, además de firmar pósters y tener la ocasión de charlar con sus seguidores, el barcelonés deleitó a los presentes con una versión acústica de sus dos primeros singles, lo que suponía que era la primera vez que el cantante interpretaba "Huracán" en directo. Un compromiso que se une al que Nick mantiene con la Asociación Española contra el Cáncer y con varios centros de menores, como parte de su faceta más altruista y comprometida.

15 Jesús Rendón

Jesús Rendón en el concierto de 'OT 2020' en Madrid

Jesús Rendón fue el último concursante en despedirse de la Academia antes de que la organización decidiera enviar a los participantes a casa por la crisis del Covid-19 y el confinamiento decretado a nivel nacional, por lo que el gaditano quedó en décima posición en la clasificación. En su paso por el concurso, el concursante logró su actuación más vista en la Gala 1, con más de 580.000 reproducciones, donde compartió escenario con Eli Rosex al ritmo de "Atrévete-te-te".

En cuanto a su segunda actuación más vista del gaditano, tuvo lugar en la Gala 6, donde el artista actuó junto a Nia, al ritmo de "La última noche" y superando las 540.000 visualizaciones en YouTube. El pódium lo cierra "Mediterráneo", en tercer lugar, tema que interpretó en la Gala 2 y que ha sobrepasado las 340.000 reproducciones en la plataforma. Desde entonces, Rendón ha logrado alcanzar hasta más de 51.000 oyentes mensuales en Spotify, con más de 91.100 seguidores en Instagram.

El 27 de marzo, Jesús publicó su primer sencillo, "Me sabe a sal". El single fue producido por Riki Rivera y David Santisteban, productor de cantantes como Cepeda o Antonio José y ha superado más de 360.000 visualizaciones en YouTube, además de sumar más de 220.000 reproducciones en Spotify. Además, durante la gira "Díselo a la vida", el gaditano tuvo ocasión de actuar con Noelia Franco, exconcursante de 'OT 2018', al ritmo de su primer single. Un trabajo al que el cantante prevé unir un segundo sencillo en septiembre.

16 Eli Rosex

Eli presenta su sencillo "Miénteme lento" en 'OT 2020'

Eli Rosex concluyó su paso por 'OT 2020' como segunda expulsada tras protagonizar actuaciones como la que realizó en la Gala 1 con Jesús, al ritmo de "Atrévete-te-te", la más vista de la artista con más de 580.000 visualizaciones en YouTube. "Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)", interpretación en solitario de la Gala 3 y "Mustang Sally", de la Gala 0, son la segunda y tercera actuaciones más vistas de la canaria, con más de 310.000 y más de 270.000 reproducciones.

El 20 de marzo, Eli publicó su primer sencillo tras su paso por la Academia, "Miénteme lento", que hasta la fecha ha acumulado más de 410.000 visitas en YouTube y más de 220.000 reproducciones en Spotify. Un tema que, junto a sus interpretaciones en solitario a lo largo del concurso, han logrado congregar más de 40.000 oyentes mensuales en la plataforma musical, mientras que en Instagram ha superado los 66.800 seguidores.

El primer sencillo de Eli fue producido por Niko Noki y Jon D Jon y dirigido por David Navarro, mánager general de Dn7 Music, quien ha trabajado con destacados artistas del género urbano mundial. Un tema que la cantante tuvo ocasión de cantar durante la gira "Díselo a la vida", en la que incluso estuvo acompañada por Alfonso La Cruz a la hora de interpretar su primer tema original tras su salida de la Academia. De cara al futuro, por el momento la canaria apuesta por avanzar en su carrera de single en single, sin un género musical determinado, antes de la publicación de un primer disco.