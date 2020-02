Nia y Jesús, pura química en el segundo pase de micros Gala 6 de 'OT 2020'

La tarde del viernes 21 de febrero, los concursantes de 'OT 2020' se enfrentaron al segundo pase de micros de la Gala 6. En ella, Anne, Bruno y Flavio se juegan su permanencia en la Academia después de que el jurado nominara a cinco concursantes por primera vez en la edición. Además, Nia, como favorita de la gala previa, tendrá ocasión no solo de actuar con Jesús, sino también con la artista invitada Estrella Morente.

Jesús y Nia en el segundo pase de micros de la Gala 6 de 'OT 2020'

Los tres nominados fueron los primeros en actuar una vez más, con Anne a la cabeza. La más joven de la Academia se mostró mucho más segura y afinada con "Unchained Melody". No obstante, aún tuvo algún otro traspié a nivel vocal que pulir de cara a la gala, aunque fue evidente que disfrutó más de la actuación que en el pase previo. En el caso de Bruno, el concursante evidenció que se sentía mucho más cómodo con "Lately", con una energía más adecuada al tema, lo que le ha permitido demostrar toda la potencia de su voz hasta el final. Por su parte, Flavio con "That's Life", logró hacer brillar su interpretación a nivel vocal. A ello se añadió un mayor y más acertado movimiento por su parte, además de una mejora a nivel interpretativo con la que el nominado concluyó más que satisfecho.

Eva y Gèrard fueron la primera pareja en actuar, con "The Locomotion", tema cuya coreografía ya habían mostrado en el primer pase de forma acertada. Sin embargo, el progreso de dicho dueto fue evidente, especialmente a nivel corporal, después de que Gèrard consiguiese contagiarse de la soltura de su compañera. El concursante se mostró más relajado y dejó patente que disfrutaba tanto como Eva, un añadido al que se sumaba el hecho de que tanto la voz como la coreografía estaban más controladas e integradas. La interpretación de "Ya no quiero ná" por parte de Hugo, fue en esta ocasión más controlada que en el primer pase, donde incluso se comentó que daba la "sensación de que la canción te supera". El concursante pareció haber remediado dicha pega, mostrándose más cómodo a nivel vocal y corporal, aunque tiene que soltarse más en el segundo aspecto.

"Hay gente que aún no se sabe la letra"

Los concursantes justo antes de arrancar la actuación grupal en el segundo pase de micros de la Gala 6 de 'OT 2020'

La actuación de Nia y Jesús con "La última noche" dejó muy buen sabor de boca, especialmente a nivel vocal. El segundo se mostró mucho más relajado durante la actuación, solucionando una de las pegas del primer pase, por lo que su voz brilló mucho más y empastó a la perfección con la de su compañera. Además, ambos mejoraron a nivel interpretativo con respecto al anterior pase, lo que no evita que queden ciertas mejoras por hacer, sobre todo en cuanto a la escasa coreografía a la que se enfrentan, durante la cual Jesús se mostró menos suelto que Nia. Tras ellos, llegó el turno de Anaju y Maialen, quienes fueron las encargadas de concluir las actuaciones antes de la grupal con "Con altura", una actuación de la que poco tenían que mejorar.

Ambas concursantes reafirmaron su poderío tanto a nivel vocal como corporal e interpretativo tras su exitoso primer pase de micros, en una interpretación en la que destilaron una increíble energía que promete un gran número de cara a la gala del domingo 23 de febrero. Sin embargo, a los concursantes no les fue tan bien en general en la grupal, donde algunos tenían trabajada más la coreografía que otros y a lo largo de la cual fue evidente un detalle muy preocupante. "Hay gente que aún no se sabe la letra", reprochó Noemí Galera, tras lo cual pidió que "no os toméis la grupal como un cachondeo". Unas palabras que la directora lanzó después de recordar el hecho de que el jurado podría tener en cuenta la canción grupal a la hora de valorar, como ya había ocurrido en el caso de Jesús, en ese caso a favor del concursante, en la gala anterior.