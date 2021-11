Los diez protagonistas de la cuarta temporada de 'La isla de las tentaciones' fueron sorprendidos en la segunda entrega, emitida el miércoles 17 de noviembre, con la visita de Sandra Barneda para mostrarles las primeras imágenes de sus parejas, antes de su primera hoguera. El recopilatorio dejó una sensación agridulce en Villa Paraíso, para después producir casi el mismo efecto en Villa Playa, a excepción del caso de Josué Bernal, mientras que Nico Aubert llegó incluso a replantearse la relación con su novia, Gal·la Mora, tras escuchar algunas de sus declaraciones sobre él.

Los chicos de 'La isla de las tentaciones', abatidos tras ver las primeras imágenes de sus novias

"Me preocupa más mi puta ropa, que lo que pueda pasar con mi relación", confesaba Mora, en una conversación a solas con una de sus compañeras. "Soy una chica a la que me gusta estar con muchos chicos. Me gustan los rollos de una noche y no tengo ningún problema", añadía la castellonense, sin tapujos, para después recordar que, cuando estaba conociendo a Aubert, "me estaba liando con dos de su equipo y me la pelaba completamente, incluso hasta que me pillaran". A dichas declaraciones, se sumaron imágenes en las que tanto ella como sus compañeras jugaban con los solteros a darse lametones en brazos o cuello, además de bailar más o menos pegados durante sus fiestas, lo que no gustó nada a los habitantes de Villa Playa.

"Pensaba que era más madura, que lo que habíamos hablado lo íbamos a cumplir", protestaba Alejandro Nieto sobre su pareja, Tania Medina, a quien había visto no solo dando y recibiendo lametones en el brazo, sino también disfrutando de un masaje en la cabeza por parte de uno de los solteros, sonriente. "Si fuera tú, te doy un consejo: no te adelantes a los acontecimientos", intervino entonces Bernal, tranquilizador, lo que no evitó que el gaditano reconociera ante las cámaras del programa sentirse "roto" por la expresión en la cara de su novia durante dicho masaje: "esa cara me la pone a mí en la intimidad. No quiero que toda España lo vea". En el caso de Aubert, el rumano se mostró muy disgustado por las palabras que había escuchado en boca de su pareja: "siempre me pasa lo mismo: hay veces que me doy cuenta de que soy tonto. Todo el rato estoy pensando en ella, me preocupo por lo que pueda pensar de mí, por que esté bien, por ella. No sé quién se cree".

Josué: "Creo que de mis compañeros soy el único que se salva"



???? #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/nx2Zhh6tcA — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

"Zoe tiene muchísimo miedo de perderme"

Nico manifiesta su descontento tras ver las imágenes de su novia en 'La isla de las tentaciones'

"Siento que no estoy valorado, creo que no me quiere lo suficientemente bien y que tengo que abrir los ojos", reflexionó además Aubert quien, al igual que el resto de sus compañero, pudo escuchar como Bernal manifestaba ser "el único que se salva", puesto que, sobre su novia Zoe Mba, "no he visto nada de ella jugando". "Sé que tiene muchísimo miedo de perderme y creo que es tanto, que no se quiere ni arriesgar ni siquiera a jugar, porque me conoce, sabe cómo soy y cómo puedo actuar, y prefiere que ni lo vea", confesó el marbellí, consciente de las sensaciones que podría albergar su pareja.

"No ha querido hacer nada por temor a que me sienta mal, a que me enfade. Ver eso me ha dado un poco de fuerza", apostaba además Bernal, antes de que Barneda diera por concluido un encuentro del que Nieto aún tuvo mucho que decir. "Todo lo que hemos hablado, parece que lo ha tirado por el retrete. Siento que me está faltando al respeto, porque sabe que soy de mecha corta", criticó el gaditano, sobre su novia, para después añadir que "si tú a mí me golpeas, yo lo voy a hacer más fuerte, porque soy así, me he criado así". Asimismo, la pareja de Medina insistió ante sus compañeros de reality que "me duele que mi novia le esté besando la mano a un tío con cara de morbosa. Esa cara la pone cuando está conmigo en la cama y eso no puedo permitirlo".