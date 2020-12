Nicolas Cage contará la historia de las palabrotas en Netflix

La carrera de Nicolas Cage últimamente está llena de sorpresas y su próximo proyecto no es una excepción. El actor de "Leaving Las Vegas" y "La Roca" presentará 'History of Swear Words', una serie de Netflix que explorará los orígenes, el uso en la cultura pop, la ciencia y el impacto cultural de las palabrotas.

Nicolas Cage en 'History of Swear Words'

En sus seis entregas de veinte minutos de duración, la serie se sumergirá en los orígenes de las palabras 'joder', 'mierda', 'zorra', 'polla', 'coño' y 'maldición' a través de entrevistas con expertos en etimología y cultura pop así como historiadores y artistas. Además, Cage recibirá a recibirá a estrellas invitadas como Nick Offerman, Sarah Silverman, Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr..

'History of Swear Words', producida por Funny or Die y B17 Entertainment, debutará en Netflix el próximo 5 de enero y en su primer adelanto vemos a Cage pintando furiosamente mientras recita un soliloquio de Shakespeare sobre la palabra "coño".

De lo 'exótico' a lo 'inaguantable'

Aunque parezca mentira, éste no es el proyecto más extraño de Cage de los últimos tiempos y es que, según pudimos saber hace unos meses, el actor californiano interpretará a Joe Exotic, el infame protagonista de 'Tiger King' que Netflix estreno en pleno confinamiento y se convirtió en un fenómeno, en la que supondrá su primera incursión en el mundo de las series de televisión.

En 2020, Cage ha protagonizado la película de ciencia ficción y artes marciales "Jiu Jiutsu" y prestó su voz para la secuela animada "The Croods: A New Age", en la que repitió su papel de Grug Crood, el patriarca de la familia. Una de las próximas películas de Cage es una comedia de acción titulada "The Unbearable Weight of Massive Talent", en la que interpretará a una versión ficticia de sí mismo que deberá salvar a su familia de un súper fan loco.