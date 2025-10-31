Por Fernando S. Palenzuela |

No es la primera vez que Guille Toledano sufre un bajón en la academia de 'Operación Triunfo'. Hace tan solo unos días, Noemí Galera tenía que subir al vestuario y llevarse un rato fuera al concursante para que pudiera hablar durante unos minutos sin cámaras. Esta situación se repitió durante la tarde del 30 de octubre, pero con un discurso más serio por parte de la directora.

El de Guadalajara ha afirmado que ha perdido la motivación, de modo que Galera entraba en la terraza y pedía a Lucía Casani que los dejara a solas: "No quiero gente aquí que esté sin motivación y sin ganas de estar". "No lo sé, te prometo que no lo sé, es mi cabeza (...) Esto es algo que ha ido cuesta abajo y las personas que eran importantes para mí aquí se han ido. Sé que es parte del formato", explicaba Toledano, a lo que la directora le decía que hay cosas que no se pueden solucionar en la academia.

Noemí Galera reprende a Guille Toledano por su actitud en 'OT 2025'

"Así no (puedes seguir), Guille, no puede ser. Primero, porque puedes arrastrar a Lucía en el ánimo. Tienes una compañera trabajando contigo", le reprendía Noemí Galera. "A lo mejor estáis mucho rato mirándoos el ombligo. Tenéis mucho tiempo libre para estar pensando. Cuando salgas de aquí, te darás cuenta de que has perdido el tiempo de una manera que flipas".

Guille Toledano canta junto a Claudia Arenas en 'OT 2025'

...", respondía Guille. "¡Es para que espabiles, Guille! Que hay dos personas que están nominadas, que una de las dos se va a ir que tiene unas ganas de quedarse que te cagas y... ¡Estoy de los bloqueos hasta más arriba ya! Hay muchos bloqueos que no tienen que ver con el puñetero programa y yo no los puedo solucionar", le reprochaba la directora de casting de Gestmusic, que recibía un "" por parte del concursante que demostraba que le estaban afectando esas palabras.

"Eres un tío de puta madre, cantas que te cagas, no has fallado nada", le recordaba Noemí Galera con un tono más conciliador. "¿Tú crees que lo has hecho todo en este programa? Pues entonces ponte las pilas y ponte a currar y deja de pensar en chuminadas. Céntrate en esto porque saldrás por la puerta cualquier día y te vas a arrepentir. Tienes muchísimas posibilidades, confía más en ti".

Guille Toledano le explicaba que no puede evitar sobrepensar, de modo que la directora de la academia le planteaba una solución: "Te coges una libreta y te pones a escribir lo que te pasa y a lo mejor de ahí salen letras estupendas, pero no estés como en alma en pena como si te estuviéramos obligando". Además, añadía que si sigue con esa actitud acabará estando nominado porque saldrá sin confianza al escenario.

"Yo lo único que te pido es que te centres en lo que estás haciendo, que te olvides en lo que pasa fuera (...) y que trabajes e intentes superarte y ser mejor. No me digas que no tienes más que hacer porque si realmente piensas eso, hay dos personas que a lo mejor se quedan y te vas tú por la puerta", finalizaba Noemí Galera. Ya con los ánimos rebajados, Guille Toledano le pedía un abrazo y la directora le recordaba que podía pedir todos los que quisiera.

Noemí Galera abraza a Guille Toledano en 'OT 2025'

Donante de ego

A raíz de esta conversación, Noemí Galera le dejó entrever que se caracteriza por su ego. "Una cosa que tenías tú supersegura era la confianza porque otra cosa no, pero ego tenemos, somos donantes". El concursante se extrañaba por estas palabras, así que le preguntaba. "Una persona que dice yo soy muy buen intérprete, yo me lo curro mucho, a mí no me van a nominar (...) ¿Eso no es de tener ego? Eso es de estar encantado de conocerse", se sinceraba con Toledano, a quien le aseguraba que eso no le hace "ni mejor ni peor".