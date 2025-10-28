FormulaTV
'OT 2025': Lista completa de canciones de la Gala 7

Los concursantes del programa de Prime Video afrontan una nueva semana de ensayos tras una gala llena de emociones, despedidas y la sorpresa más esperada por los fans.

Por Julia Almazán RomeroPublicado: Martes 28 Octubre 2025 16:40 (hace 31 minutos)

Tras una Gala 6 marcada por la expulsión de Max Navarro con un 30,5%, Lucía Casani se libraba con solvencia de su segunda nominación. Además, como en cada programa la controversia estuvo servida por las dos concursantes que se quedaron en la cuerda floja: Laura Muñoz y Olivia Bay, dos grandes voces que supondrán una gran pérdida para el concurso. Ahora, los alumnos de la Academia de 'OT 2025' comienzan una nueva etapa de trabajo con el foco puesto en la Gala 7.

Como cada martes a las 16:00 horas, los espectadores han podido descubrir cuáles serán las canciones que interpretará cada concursante. Noemí Galera y Manu Guix se ponen al frente de esta selección, en la que ha sido otra jornada repleta de emoción, nervios y alguna que otra sorpresa. Este momento marca el inicio de una semana clave, especialmente para las nominadas Laura y Olivia, que deberán preparar sus actuaciones en solitario para la próxima gala del 3 de noviembre en Prime Video.

  • Canción grupal: Manuel Carrasco - 'Qué bonito es querer'

  • Olivia Bay (Nominada): Aitana - 'Superestrella'
  • Laura Muñoz (Nominada): Whitney Houston - 'Greatest Love of All'
  • Martín Tinho: David Bowie - 'Let's Dance'
  • Guillo Rist: Bajocero x - 'Catarata'
  • María Cruz: Lola Índigo - 'La reina'
  • Claudia Arenas y Cristina: Miley Cyrus - 'End of the World'
  • Javi Crespo y Téyou: Oasis - 'Don't Look Back in Anger'
  • Guille Toledano y Lucia Casani: Alejandro Sanz - 'Siempre es de noche'
    La gira de 'OT 2025' se anuncia en la Gala 6

    La sorpresa de la noche previa llegó de la mano de Chenoa, que anunció oficialmente la gira de 'OT 2025'. Los 16 concursantes se subirán a los escenarios en 2026 para reencontrarse con el público en una serie de conciertos que recorrerán distintas ciudades de España. Las fechas y localizaciones se anunciarán próximamente, pero los seguidores ya pueden registrarse en la página oficial de la gira de 'OT' para acceder a una preventa exclusiva. Un broche perfecto que deja a los concursantes con mucha emoción por reencontrarse y cantar juntos de nuevo.

    El anuncio llegó entre lágrimas para subir el ánimo de los otitos tras la expulsión de Max. Después llegó otro punto de felicidad al anunciarse a Tinho como favorito de la semana con un 26,6% de los votos, coincidiendo además con su cumpleaños. Sin embargo, el sube y baja de emociones continuaba con las nominaciones, donde los profesores salvaron a Guillo Rist y los compañeros a María Cruz, dejando en el alambre a Olivia y Laura para la Gala 7.

