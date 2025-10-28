Por Julia Almazán Romero |

Tras una Gala 6 marcada por la expulsión de Max Navarro con un 30,5%, Lucía Casani se libraba con solvencia de su segunda nominación. Además, como en cada programa la controversia estuvo servida por las dos concursantes que se quedaron en la cuerda floja: Laura Muñoz y Olivia Bay, dos grandes voces que supondrán una gran pérdida para el concurso. Ahora, los alumnos de la Academia de 'OT 2025' comienzan una nueva etapa de trabajo con el foco puesto en la Gala 7.

Como cada martes a las 16:00 horas, los espectadores han podido descubrir cuáles serán las canciones que interpretará cada concursante. Noemí Galera y Manu Guix se ponen al frente de esta selección, en la que ha sido otra jornada repleta de emoción, nervios y alguna que otra sorpresa. Este momento marca el inicio de una semana clave, especialmente para las nominadas Laura y Olivia, que deberán preparar sus actuaciones en solitario para la próxima gala del 3 de noviembre en Prime Video.

Noemí Galera y Manu Guix en el reparto de temas junto a los concursantes de 'OT 2025'

Reparto de temas