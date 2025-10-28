'OT 2025' tendrá gira de conciertos en 2026

Por Sandra Alcaide Barrón |

Cada edición nueva de 'Operación Triunfo' trae consigo la duda de si contará con gira y firmas de discos. Tal y como anunció Chenoa durante la Gala 6, ya es oficial: 'OT 2025' seguirá el legado de las últimas ediciones del talent y contará con su propia gira durante 2026, a falta de saber aún ciudades y fechas.

Desde el inicio de esta nueva entrega del talent había rumores sobre una gira ya pactada antes de empezar incluso la andadura de los concursantes en la Academia. Esto se debía a que algunos influencers como Dulceida habían mostrado en sus historias algunos regalos de Prime Video, entre los que se encontraban unas entradas para un concierto de 'OT 2025'. Sin embargo, durante estas semanas de concurso Noemí Galera ha reiterado en varias ocasiones a los concursantes y audiencia que no lo dieran por sentado debido a que no había nada confirmado.

Chenoa anunciando que habrá gira de 'OT 2025'

Finalmente, sí se ha confirmado y sí han anunciado la existencia de dicha gira para el año 2026, ya que la edición acabará el 15 de diciembre de 2025. A pesar de no haber confirmado por el momento ninguna ciudad, el programa permite a sus seguidores inscribirse en una newsletter y poner en qué ciudad estarían interesados. De esta forma podrán sondear qué ciudades quieren ver a los concursantes de 'OT 2025' en concierto.

Los 16 concursantes de 'OT 2025'

¿Habrá firmas de discos de 'OT 2025'?

El ejemplo más reciente de una gira de 'Operación Triunfo' fue el de la edición anterior, fue un poco más reducida, aunque llegaron a ofrecer varias fechas en dos de los recintos más importantes de España.

Tras resolver la incógnita de si habría gira o no de 'OT 2025', sigue quedando pendiente saber si se celebrarán firmas de discos, tanto de los concursantes que ya han sido expulsados, como de los que continúan en la Academia. Habitualmente la gente que va a estas firmas es un indicador de cuanta gente compraría una entrada para ir a verles en gira, pero este año parece que cambiarán la dinámica y lo harán al revés. De igual forma, de cara a la recta final este podría ser uno de los nuevos anuncios del talent.