Por Julia Almazán Romero | |

La directora de la Academia de 'OT 2025' , Noemí Galera, ha querido detener el ritmo habitual del programa para rendir homenaje a las víctimas de la dana que arrasó Valencia hace justo un año. Durante el ensayo grupal con Manu Guix, tomó la palabra para dirigirse a los alumnos: "Hoy os he puesto en el planning diario que hace un año de la dana de Valencia. Estaría bien que le dedicáramos el día de hoy a las familias de las víctimas". Con la voz emocionada, explicó que el tema la toca "de cerca" porque tiene "muchos amigos allí" y recordó que fue "un día terrible, con gente que está sufriendo muchísimo".

Pero Galera no se quedó ahí y continúo su discurso sin pelos en la lengua. "Políticos muy incompetentes. Esto lo digo en nombre de Noemí Galera, no de 'Operación Triunfo': ¡Mazón dimisión! Es lo único que pedimos la gente de bien". Sus palabras provocaron un sonoro aplauso de los concursantes, que mostraron su apoyo a la directora en un momento claramente delicado.

Los concursantes y Manu Guix en la charla de Noemí Galera en la sala del piano de 'OT 2025'

Entre los alumnos, la más afectada fue Lucía Casani, natural de Paterna (Valencia), quien se fundió en un abrazo con Galera tras la intervención. Durante la comida, Lucía propuso a sus compañeros guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Todos aceptaron sin dudarlo, permanecieron en silencio y cerraron el homenaje con un fuerte aplauso y abrazos colectivos. Además, Guille Toledano quiso añadir: "Fuerza, os queremos".

Lucía Casani y Téyou durante el minuto de silencio en la Academia de 'OT 2025'

Un año de la dana de Valencia

Pese a la carga emocional del día, la vida en la Academia de 'OT 2025' ha seguido su curso con talleres, ensayos y clases. Los concursantes han comenzado la mañana con entrenamiento junto a Pol Cejas y un taller de ballet con Gloria Morales,y ensayo grupal con Manu Guix para preparar el tema 'Qué bonito es querer' de Manuel Carrasco . La jornada culminará con Conexión OT, protagonizada por las nominadas Laura Muñoz Olivia Bay y el favorito de la semana, Tinho. Un día donde la rutina continúa, pero con el recuerdo de la dana muy presente.

Mientras tanto, fuera de la Academia, Valencia vivía un día de homenajes y protestas. Centenares de personas salieron a las calles para recordar a las 229 víctimas mortales de la tragedia. Los manifestantes recrearon el recorrido que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, habría realizado el día de la dana, desde el restaurante El Ventorro hasta el Palau de la Generalitat, entre gritos de "Mientras él comía, la gente se ahogaba" y peticiones de dimisión. Mazón, muy criticado por su ausencia durante el desastre, ha reconocido que "hubo cosas que pudieron funcionar mejor" y ha declarado el 29 de octubre como día oficial de luto en la Comunidad Valenciana.