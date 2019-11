Noemí Salazar estalla en 'GH VIP 7' por una broma de Hugo Castejón: "Tiene el alma negra y eso no se limpia"

La noche del domingo 10 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' que arrancó en Mitele Plus a causa de las elecciones. El programa emitió nuevas imágenes de los concursantes a lo largo de los últimos días del concurso, entre ellas una fiesta temática con la que celebraron el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, para lo que animaron a los concursantes a pintar con spray en un muro artificial. Una iniciativa que, lejos de animar la fiesta, acabó desatando un duro enfrentamiento entre Noemí Salazar y Hugo Castejón a raíz de un intento de broma del segundo a la primera.

Noemí Salazar y Hugo Castejón, enfrentados en 'GH VIP 7'

Salazar se lanzó a escribir el mensaje "Noemí brilla sin apagar a nadie", mientras sus compañeros escribieron otras palabras a lo largo del muro. Unas palabras con las que Castejón se lanzó a "jugar", tachando la primera letra del verbo y cambiando la frase a "Noemí brilla sin pagar a nadie", a modo de "gracia". Sin embargo, lejos de tener una buena reacción, su compañera no dudó en encararlo, bote de pintura en mano, para pintar sobre todo lo que su compañero había escrito, desatando un enfrentamiento entre ambos. "No me provocas. Tú no eres mi amigo para gastarme ninguna broma", le reprochó Salazar, mientras Hugo trataba de evitar que borrara el mensaje que él había escrito.

La concursante acabo desistiendo y, tras calificar a Castejón de "gilipollas", cogió la calabaza que él había decorado a modo del personaje inventado de "Buni" para hacer un puré. "A mí este no me toca los cojones", aseguró la concursante, cuchillo en mano mientras destrozaba la hortaliza y sus compañeros trataban de tranquilizarla. Un episodio que continuó con gritos cruzados entre los dos concursantes. "Has perdido totalmente el norte y los papeles. Si no sabes controlarte, haberte quedado en tu casa", le echó en cara Castejón, mientras Salazar lo calificaba de "demonio", entre otras cosas, y lo mandaba a la mierda. Una disputa tras la cual Castejón opinó que no creía que fuera un tema como para insultarlo y denigrarlo, o meterse con su físico. "Me parece que es una broma que no tiene mayor trascendencia", opinó el concursante en el confesionario.

"Mala ruina tengas tú solo"

Noemí Salazar se desahoga en el confesionario tras discutir con Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

Lejos de relajarse al separarse de Castejón, Noemí decidió acudir al confesionario, donde siguió cargando con dureza contra su compañero. "Yo no pago a nadie, cariño, yo brillo porque valgo mucho, cosa que tú no tienes ni idea", estalló la concursante, antes de calificar a Hugo de "demonio personificado". "Me dice encima que es una bromita. A mí, ni hola", defendió Salazar, quien aseguró que su compañero llevaba "toda la noche provocando". "Me he estado controlando estos dos meses porque no quiero explotar, porque quiero mantener las formas y no quiero que mi familia lo pase mal fuera. Pero yo cuando exploto, exploto", aseguró la concursante.

"¿Qué pasa, que tenemos que estar atemorizados por señor desquiciado este?", cuestionó Salazar, enfadada, antes de calificar a Hugo de "cara besugo" y criticar sus mechas, "más antiguas que el cagar". "Mala ruina tengas tú solo", deseó la concursante. "Me callo, pero como me busquen, me encuentran. Este de mí no se cachondea más", afirmó Noemí, quien aseguró que Castejón estaba "obsesionado con la televisión". "Si tú no brillas, estás enguarrinado", prosiguió la concursante, que afirmó que tenía ganas de meter a Hugo en un barreño con lejía porque estaba "cubierto de mierda". "Está sucio, no tiene lustre ninguno porque el alma la tiene negra. Y eso no se limpia", afirmó Salazar, antes de concluir asegurando que, si Castejón quería guerra, la iba a tener.