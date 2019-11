El bajón de Hugo Castejón tras su nominación en 'GH VIP 7': "Refleja el aislamiento que estoy viviendo"

La noche del domingo 10 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'Gran Hermano VIP: el debate', en la que los concursantes conocieron oficialmente la lista de nominación definitiva, compuesta por Adara Molinero, el Maestro Joao y Hugo Castejón. De hecho, el concursante se tomó la noticia bastante bien, una actitud muy contraria a la que había tenido tras conocer la noticia el jueves 7 de noviembre, tras lo cual se sinceró en el confesionario, algo pesimista.

Hugo Castejón en el confesionario de 'GH VIP 7'

"Esas nominaciones son desgradables, pero no son sorprendentes. Reflejan el aislamiento que estoy viviendo, la exclusión", declaró el concursante, quien quiso dejar claro que no era él quien se autoexcluía y por ello lo pasaba mal. "Hay veces que la gente es tan incoherente", lanzó Castejón, quien hizo referencia a nominaciones como las de Antonio David Flores, quien le había asegurado que le daría un punto, antes de lanzarle tres durante la gala. "Es una persona que tiene dos caras, intenta siempre jugar con las posibilidades y salir salvado y jugar con las expectativas de las otras personas", criticó Castejón.

"La vuelta aquí no ha sido fácil", reconoció el concursante, tras señalar que estar nominado suponía "un sabor un poco amargo". "Mi estado natural en esta casa es el de la soledad, adereza con ciertos ataques, con humillaciones, etc. Tengo que básicamente mirar para delante y ser fuerte", trató de animarse Hugo, quien se definió como una persona que intentaba ocultar "ese lado de sufrimiento y de debilidad". "No te voy a engañar: hay muchos momentos en los que me vengo abajo y me cuesta seguir adelante", confesó Hugo Castejón ante el súper, tras lo cual admitió que era consciente de que la situación seguiría igual hasta que se fuera.

"No quiero ser un problema"

"Aunque por dentro pueda estar echo polvo, tengo la ilusión de demostrar que no siempre ganan los que abusan de la otra persona", añadió el concursante, que confesó que no tenía "la posibilidad de hablarlo con nadie". "Para gente a la que quiero, no quiero ser un problema", matizó Castejón, tras lo cual confesó que quería a Adara y sentía lealtad hacia ella, algo que no dudaba que su compañera albergara por él. "Hay momentos en los que uno está un poco abajo por la soledad. Supongo que es el precio que tengo que pagar por no agachar la cabeza en su momento y no dejarme domar", concluyó el concurante.