Miguel Frigenti y Kiko Jiménez, enfrentados en 'GH VIP 7': "Tú no eres nadie para acusarme de montajista"

La noche del domingo 10 de noviembre, 'GH VIP 7' emitió una nueva gala en la que uno de los grandes temas del debate fue la relación entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero dentro de la casa. Un acercamiento que se comparó con el que vivieron Estela Grande y Kiko Jiménez, presente en plató, y que fue más cuestionado que la relación entre Onestini y Molinero, motivo por el cual Jiménez se acabó enzarzando en una disputa con Miguel Frigenti.

Miguel Frigenti y Kiko Jiménez, enfrentados en 'GH VIP 7'

"Yo creo que la gente ha dado más credibilidad a esta relación porque creo que han visto que Adara sí sentía algo de verdad", declaró Frigenti cuando Jordi González quiso conocer su opinión, antes de señalar que faltaba credibilidad en la relación entre Kiko y Estela. "No se trata de creibilidad o no. Encima tú siempre tiras por Adara", le reprochó Jiménez, mientras Gianmarco protestaba por las palabras del colaborador, que lo excluían. "Yo tiraré por quien me dé la gana, no por quien me digas tú, no te jode", replicó Frigenti.

"Eres un populista, tío, porque dices lo que la mayor parte del público quiere escuchar", le echó en cara Kiko. "No, digo lo que pienso. Y si no te gusta, es tu problema", lanzó el colaborador, mientras el concursante insistía en que no decía lo que pensaba. "¿Sabes lo que pienso? Que Adara se ha enamorado de verdad y tú eres un montajista. Por eso la gente a ti no te ha comprado", estalló Frigenti, tras lo cual Jiménez lo acusó de estudiarse Twitter. "Tú no eres nadie para decir si soy un montajista o no", añadió el exconcursante. "No, lo dice tu currículum y tu carrera televisiva", lanzó el colaborador, desatando el aplauso del público.

"Pues me denuncias mañana"

"Tú me estás acusando de montajista, vas a tener demostrarlo", declaró entonces Jiménez, ante lo que Frigenti comentó con sarcasmo que lo denunciara "mañana". "¿Lo vas a denunciar por esto?", cuestionó entonces Jordi, mientras algunos colaboradores señalaban que no hacía falta "llegar a esos extremos", antes de que el presentador tratara de poner una nota de humor a la tensa situación instando a Dinio García a que le echara una mano como moderador. "Igual me he equivocado con el término montajista", reconoció Frigenti, cuando Sofía Suescun le pidió a qué se refería exactamente.

"Lo que yo he querido explicar es que la gente se ha creído más la historia de Adara, porque es una concursante muy virgen en televisión", opinó el colaborador, ante lo que Kiko saltó para recordarle que Molinero había estado en 'GH 17' y defender que la concursante sabía "muy bien" lo que estaba haciendo. "Vas a favor de Adara porque es favorita fuera", le echó en cara el exconcursante, a quien Frigenti recordó las veces que había defendido fuera a concursantes que no habían sido favoritos "a lo largo de la historia de 'Gran hermano'. "Estoy hasta las narices de que se me llame populista", concluyó el colaborador.