Noemí Salazar, muy preocupada al creer que podría estar embarazada en 'GH VIP 7'

La semana no está resultando nada sencilla para Noemí Salazar y es que la concursante se encuentra nominada en 'GH VIP 7' junto a Antonio David Flores y Hugo Castejón. ¿Será la expulsada de la semana? Por ahora es pronto para saberlo pero lo que sí tenemos claro es que esta no es la única preocupación que tiene la que fuese protagonista de 'Los Gipsy Kings' en Cuatro. Tal y como podíamos ver en la emisión de 'GH VIP: Última hora' este miércoles 20 de noviembre, Salazar se encuentra muy preocupada ya que cree que podría estar embarazada de dos meses. ¿Se avecina un bebé en Guadalix de la Sierra?

Alba Carrillo, Noemí Salazar y Estela Grande en 'GH VIOP 7']

La noticia la decidió revelar ella misma junto a sus amigas Alba Carrillo y Estela Grande. Las tres quisieron hablar con el Súper en el confesionario, lugar en el que le explicaron que a esta no le había bajado la regla desde hacía ya unas semanas; había sufrido un retraso en su menstruación. "La última vez fue durante la prueba de Bollywood. Fue cuando las niñas me enseñaron a ponerme un tampax", afirmó la chica, visiblemente preocupada. Esta le explicó al Súper que "siento cosas raras" en su estómago, una afirmación que Carrillo y Estela se tomaron a risa, tal y como pudimos ver.

¿La razón? Parece que este malestar venía motivado simplemente por un mal de estómago que estaba sufriendo la chica, no por nada más. Sus amigas le dijeron que "no tienes tripa de embarazada" mientras que Estela le recordó que aunque lo estuviese, "con dos meses todavía no tienes tripa". Por su parte, Carrillo bromeó con el hecho que "tienes cara de embarazada" a la vez que le tocaba los pechos para comprobar si notaba algo distinto: "Estoy operada, así que ahí ni siento ni padezco". Por ello, Alba y Estela no dudaron en seguir imaginando que Salazar podría estar embarazada. "Me vuelvo loca como sea madrina. ¡Ay Dios mío, no voy a poder dormir! ¡Hay que conseguir un predictor!", afirmó la modelo.

El curioso predictor

Y efectivamente, hubo predictor... pero casero. Noemí Salazar explicó que conocía una curiosa forma de saber si alguien está embarazada o no. Una manera que obviamente no garantiza nada y que podría ser prueba de la imaginación de la chica. "Hay un remedio casero que consiste en hacer pis, echar vinagre y si sale espuma a los 20 minutos... es que estás embarazada", afirmó Salazar. Y sí, así lo hizo. "Han salido unas pequeñas burbujitas", afirmó la chica ante las risas de sus compañeras, evidenciando que no, ni está embarazada ni ese método tiene ningún tipo de fiabilidad. Es por ello que Lara Álvarez, al retomar el espacio tras la emisión del vídeo recordó que "'La que se avecina' empieza justo después, donde están los vecinos locos es después", dotándole de mucho humor a la situación, sin duda.