Adara y Mila Ximénez, concursantes salvadas en 'GH VIP 7'

La noche del martes 19 de noviembre, Mediaset celebró una nueva gala de 'GH VIP 7', en la que los cinco nominados de la semana se jugaban su salvación de las nominaciones: Adara Molinero, Hugo Castejón, Antonio David Flores, Mila Ximénez y Noemí Salazar. Con uno de los porcentajes rozando el 50% de los votos en negativo al comienzo de la gala, finalmente Adara y Mila fueron las concursantes que se salvaron de seguir en la palestra para continuar en el reality una semana más.

Los nominados de la semana, antes de conocer la decisión de la audiencia en 'GH VIP 7'

La primera en conocer su salvación fue Mila, quien se mostró especialmente sorprendida ante la decisión de la audiencia mientras recibía las felicitaciones de la mayoría de sus compañeros. Una reacción que procedía del hecho de que la concursante tenía el presentimiento de que se convertiría en la próxima expulsada. "Te lo juro por Alba que no me lo puedo creer", aseguró la concursante, recordando a su hija, antes de dar "un millón de gracias".

"¿Qué le dirías a esa persona que te animó a entrar?", quiso saber entonces Jorge Javier Vázquez. "Unos días los mando a la mierda y otros estoy 'qué bien, que estoy viviendo algo que no voy a vivir nunca'", reconoció la concursante, de buen humor, antes de prometer que, el día de su expulsión, se presentaría en plató con el disfraz de abeja que había lucido previamente en el reality. Una alegría que no duró tanto para Adara, quien no dudó en saltar y gritar de emoción al verse salvada, antes de que Hugo lanzara una dura pulla cuando el presentador le preguntó su opinión sobre la salvación de Molinero. "Ojalá que le cunda y que le aproveche el no tener principios para avanzar en este concurso", declaró Castejón, muy serio.

Una amistad destruida

La pulla de Hugo llegó momentos después de que el concursante protagonizara un encontronazo con la que había sido uno de sus mayores apoyos en el concurso. "Qué triste, la verdad. Es una persona por la que me he partido la cara", declaró Hugo antes de que ambos se enzarzaran en una monumental discusión, donde el concursante calificó a Adara de "desleal" y "traicionera". "Eres un calculador. Eres una persona fría y me das miedo de lo que eres capaz de hacer", le reprochó por su parte Molinero, en medio de la disputa. Un enfrentamiento por el que Castejón se negó a aceptar que Molinero hiciera el alegato a su favor, incluso después de que ella se hubiera ofrecido al no contar Castejón con apoyos en la casa. "