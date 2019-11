La monumental bronca entre Adara y Hugo Castejón en pleno directo en 'GH VIP 7': "Encima de frío, mentiroso"

*En elaboración

La noche del martes 19 de noviembre, Mediaset emitió una nueva gala de ' GH VIP 7 ' con Noemí Salazar Hugo Castejón como nominados de la semana. Además,y también protagonizaron un enfrentamiento a escasas horas de la gala.

Hugo Castejón y Adara, en plena discusión en 'GH VIP 7'

Castejón ha repetido como centro de múltiples disputas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, algunas de las cuales fueron emitidas ante los concursantes. Fue en ese momento cuando Adara, animada por Jorge Javier Vázquez, decidió mojarse con respecto a las continuas discusiones, que achacó a ambas partes antes de precisar un poco más. "Hugo las empieza un 70% de las veces", afirmó la concursante, después de confesar que estaba "hasta las pelotas de las discusiones". Un posicionamiento que acabó desatando un fuerte enfrentamiento entre ambos concursantes. "Lo tuyo se llama traición en mayúsuclos, en directo", le echó en cara Castejón, mientras Adara lo acusaba de llevar días provocándola. "Qué triste, la verdad. Es una persona por la que me he partido la cara", declaró Hugo, que acabó estallando y calificó a su compañera de "desleal" y "traicionera".

"Que te aproveche el premio. Joderme la vida durante tres días para que pasara eso", le reprochó entonces Adara, quien declaró sentir "decepción" ante lo que el distanciamiento con Castejón y su actitud. "Siento que no lo conozco", añadió la concursante, ante lo que su compañero le echó en cara su "poca vergüenza". "Eres un calculador. Eres una persona fría y me das miedo de lo que eres capaz de hacer", reconoció Molinero. Una situación ante la que el presentador quiso saber cuándo había empezado a desconfiar de Castejón, a lo que Adara respondió que "después de que se fuera Gianmarco Onestini". "No puedo creer que exista una persona así. Pero, ¿qué coño es esto? No he visto a una persona así en mi vida. Se acerca la final y se te está yendo", lanzó Molinero, quien reconoció ante Jorge Javier que consideraba su amistado con Hugo totalmente rota.