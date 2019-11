Rocío Flores, en 'GH VIP 7': "Alba que se preocupe por su familia, que de la mía ya se preocupa mi padre"

La noche del martes 19 de noviembre, Mediaset emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en Cuatro y Telecinco, donde los concursantes tuvieron ocasión de ver algunos vídeos protagonizados por ellos mismos dentro de la casa. Antonio David Flores se conviritió en el protagonista de uno de ellos, cuando el programa le mostró una conversación de Alba Carrillo con Estela Grande y Noemí Salazar en la que la colaboradora daba su opinión sobre el conflicto de la familia de Flores con Rocío Carrasco.

Rocío Flores en 'GH VIP 7'

"Es una obligación fomentar una buena imagen del otro progenitor", opinó la concursante durante la conversación en la que calificó a Carrasco y su pareja como "las mejores personas" que conocía, antes de opinar sobre la relación con la familia de Antonio David. "Me ha parecido sucia", opinó Flores, tras ver el vídeo, antes de señalar que había asegurado que no volvería a hablar del tema y recriminar a Carrillo que lo hiciera ella. "Si no quieres poner a tu hija en una situación forzada, no saques esos temas", replicó Alba en medio de la discusión que se inició entre ellos, en la que se reprochaban haber mencionado a la familia del otro.

"Alba que se preocupe por su familia, que de la mía ya se preocupa mi padre", opinó Rocío Flores al respecto, hija de Antonio David, después de declarar que no creía "que Alba fuera la más indicada para hablar". "En mi casa, jamás en la vida se ha hablado mal de mi madre. Ni bien, ni mal. No se habla", defendió Rocío en plató, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó al respecto, antes de señalar que era "un tema dañino". "Ya bastante hemos tenido con los temas judiciales", justificó Flores. "Soy una persona que tiene las cosas muy claras desde muy pequeñita, a mí nadie me separa de nadie", añadió la defensora, quien confesó que lo que dijera Carrillo le daba exactamente igual. "Mi padre viene de una familia de guardia civiles y no es nada blando. Me fui con quien menos dinero tenía en ese momento y con quien más estricto era, no te digo más", añadió Flores.

"Exploté"

Nagore Robles intervino en medio del debate para señalar que, aunque no conocía a Rocío, había oído que la hija de Antonio David tenía más carácter del que estaba mostrando en plató. "Tengo carácter cuando se hacen las cosas injustamente y con daño. Tengo carácter cuando lo tengo que sacar, en defensa de mi padre o de lo que creo que es justo o que es verdad", reconoció Flores, quien admitió que esperaba de corazón que las palabras de Alba sobre ella no afectasen a su padre dentro de la casa.

"Que se encuentra débil, ya lo sé. Pero me gustaría que se quedara", admitió Rocío, tras ver un nuevo vídeo en el que su padre se mostraba decaído ante su posible expulsión. Un momento en el que la defensora de Antonio David recordó la gala del domingo, donde se mostró especialmente alterada y cargó contra Kiko Jiménez. "El domingo, desde que me siento, tuve que aguantar sus provocaciones, los cuchicheos, ya no podía más. Exploté. No le voy a dar ni un minuto más de protagonismo", afirmó Flores, en referencia al exconcursante.