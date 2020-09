Las mejores ofertas en merchandising, DVD y tecnología: 'Juego de Tronos', 'Friends'

Nos adentramos en septiembre, en la vuelta al colegio y a los trabajos y vamos dejando atrás los últimos retazos del verano. El otoño está cada vez más cerca, pero que eso no te impida sacar tu lado más seriéfilo ni tu pasión por la tecnología. Capitán Ofertas ya tiene una semana más listo para ti un listado con varias propuestas y descuentos a los que debes echarles un ojo.

- Cojín diseño FormulaTV: Ponte cómodo en el sofá para poder ver la televisión en las mejores condiciones. Por ello, para comenzar, lo que necesitas es un cojín y Capitán Ofertas te trae la opción de hacerte con el cojín de FormulaTV, disponible en su tienda.

Comprar: 25,98 euros

Cojín y ordenador portátil

- Ordenador portátil Teclast F7Plus: Si quieres hacerte con un ordenador sencillo, pero eficiente, con el que poder realizar tus trabajos más básicos, una de las opciones a tener en cuenta es el ordenador portátil de Teclast. Ultraligero y con una pantalla de 14,1" para que puedas llevarlo a cualquier parte.

Comprar: 314,49 euros

- Funko de Bran Stark de 'Juego de Tronos': Bran Stark, uno de los personajes que con el tiempo fue adquiriendo mayor importancia dentro de la serie, ya puede ser parte de tu colección de funkos. Mantén viva la llama de 'Juego de Tronos' haciéndote con toda la colección.

Comprar: 8,99 euros

Funko de 'Juego de tronos' y 'Verano azul'

- 'Verano azul' (Serie completa): 'Verano azul' es una de las primeras series que dejaron a toda la familia pegada al televisor. Generaciones de españoles conocieron las aventuras de estos jóvenes, de Chanquete y de su barco. Tienes disponible la ficción en esta edición remasterizada.

Comprar en: DVD - 25,50 euros (Gastos de envío no incluidos)

- Tablet Huawei MediaPad T5: Para que puedas tener disponible un pequeño ordenador en todas partes, la mejor opción es hacerte con una tablet. La Huawei MediaPad T5 tiene una memoria Ram de 3GB y 32GB de almacenamiento.

Comprar: 158,90 euros

Tablet y cámara instantánea

- Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 9: Esta cámara de Fujifilm se va a convertir en uno de tus mayores aliados. Ideal para sacar las instantáneas más divertidas con tus amigos y amigas y poner la nota en el recuerdo para siempre a esas quedadas.

Comprar: 59,90 euros

- 'Friends' (Serie completa): Si hay una serie que nunca abandonará nuestro recuerdo, esa es 'Friends'. Estos seis amigos y sus vivencias y locuras puerta con puerta es una auténtica joya para cualquier seriéfilo que se precie. ¿Que todavía no tienes toda la serie? Pues no pierdas más tiempo y hazte con ella.

- Comprar en: DVD - 89,99 euros

'Friends' y Smart TV

- Smart TV Philips 43": Si antes te presentábamos el sofá para estar cómodo viendo la televisión, ahora te mostramos el televisor ideal. Hazte con una Smart TV como esta, cuyas 43" te permitirán disfrutar de todos los contenidos, también los de las plataformas, con toda la calidad.

Comprar: 489,99 euros

- 'The Blacklist' (Temporada 1): Uno de los artículos con mayor descuento esta semana es la primera temporada de 'The Blacklist'. Si todavía no has tenido oportunidad de verla, esta es tu ocasión, pues su precio, menor de 10 euros en la primera temporada, es más que competitivo.

Comprar en: DVD - 9,95 euros / Blu-Ray - 9,95 euros

'The Blacklist' y altavoz

- Altavoz Sony: Un altavoz más que competente es lo que te ofrece Sony. Cómodo con su forma circular y su salida exterior en la parte superior. Es fácil para llevar a cualquier sitio y cuenta con una autonomía de 16 horas, además de conexión inalámbrica.

Comprar: 39 euros