La nueva temporada televisiva está a la vuelta de la esquina. Tras varios meses de descanso, son varios los programas que arrancan en septiembre, con las cadenas sacando la artillería pesada para llevarse el gato al agua. Hablando de la pequeña pantalla, Joaquín Prat ha sido uno de los asistentes a la gala Starlite celebrada en Marbella, donde ha confesado que Olga Moreno tiene las puertas abiertas de 'El programa de Ana Rosa' para incorporarse al equipo.

Olga Moreno y Joaquín Prat

El presentador ha asegurado que el programa de Mediaset tendrá novedades, aunque de momento las desconoce. "Todos los años Ana Rosa Quintana arranca con una entrevista muy potente a un primer espada de la actualidad, ya sea un político o cualquier otra persona", contaba en el photocall a Europa Press. Además, una de las novedades a partir de septiembre es la incorporación del periodista Alfonso Egea, que tras abandonar 'Espejo público' se incorporará como colaborador de 'Cuatro al día'.

Sin embargo, uno de los rumores que corre con más fuerza es el posible fichaje de Olga Moreno por 'El programa de Ana Rosa'. "Madre mía. Yo creo que todo el mundo tiene cabida y más una persona que está de plena actualidad como Olga", afirmaba Prat. Y es que tras la victoria de la mujer de Antonio David Flores en 'Supervivientes 2021' y el programa especial 'Ahora, Olga', es innegable que la exconcursante está en el ojo del huracán.

"Si ella quiere, sin ningún problema"

"No estaría mal, si ella quiere, sin ningún problema, nosotros encantados de recibir a gente nueva que venga a aportar cosas nuevas", afirmaba el periodista que dejaba la puerta abierta a la incorporación de Olga Moreno como colaboradora. Aunque sobre el fichaje y la posible vuelta del exagente de la Guardia Civil a Telecinco se mostraba tajante y explicaba que de momento no va a ser posible: "Antonio David va a tener que esperar. No lo decido yo, eso lo decide la cadena, y de momento va a estar en barbecho".