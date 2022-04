Antonio David Flores y Olga Moreno formaban un matrimonio mediático estable desde que pasaran por el altar en 2009. O al menos eso aparentaban hasta que el ex guardia civil confirmaba su ruptura en octubre de 2021. Tras seis meses de silencio en los que ha estado rodeada de polémica, la empresaria ha decidido hablar.

Olga Moreno, en 'Ahora, Olga'

Tres meses después de que se anunciara su separación, la portada de una revista confirmaba el noviazgo entre Flores y Marta Riesco. Sin embargo, Moreno no quedó fuera de la ecuación, si no que, desde entonces, muchos incluso la han llegado a señalar como uno de los principales problemas entre la nueva pareja.

La sevillana decidió mantener silencio en todo momento y no echar leña al asunto. Hasta ahora, ya que Moreno ha concedido una entrevista de más de dos horas a la revista Semana. "No me merezco lo que me ha pasado", titula la publicación junto a la foto de una resplandeciente Olga Moreno. Rota de dolor, cuenta el duro momento que atraviesa: "Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación"

¿Indirecta a Marta Riesco?

Olga Moreno asegura que no merece todo lo que le ha pasado en estos seis meses. Todavía muy decepcionada, la empresaria ha hecho alusión a la nueva relación de su expareja: "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra". Además, ha pronunciado una frase muy contundente, que podría ir directa a Marta Riesco, quien lleva meses proclamando lo enamorada que está. "Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho", ha declarado Moreno.