Tras varios días de descanso por recomendación médica, Marta Riesco regresó a 'Ya son las ocho' la tarde del miércoles 20 de abril. Una vuelta al trabajo en la que, de nuevo, la periodista abordó su ahora antigua relación con Antonio David Flores, quien ya la habría desbloqueado, ocasión en la que la madrileña también hizo referencia a Olga Moreno, lo que generó cierta tensión entre Riesco y Gloria Camila.

Gloria Camila y Marta Riesco mantienen una tensa conversación en 'Ya son las ocho'

"Has hablado, porque se te nota en la mirada", apuntaba Sonsoles Ónega, al abordar la ruptura entre la colaboradora y Flores. "Sabéis que muchas veces peco de ser sincera por demás, entonces prefiero no contestar a esa pregunta, pero sí es verdad que estoy más tranquila. A la pregunta de si hay una reconciliación, concretamente no la hay. Sigo soltera", aseguraba Riesco. Gloria Camila insistía entonces en el hecho de que "la sonrisa te delata. Es que no vales para mentir ni para ocultar", tras lo cual animó a su compañera a que "por lo menos di si te ha desbloqueado". "Sí, me ha desbloqueado", desvelaba finalmente la madrileña. "Con el paso del tiempo se verá si hay o no divorcio, a quién quiere, quién se reconcilia o no. Esto no es algo entre Olga y yo. Él se ha separado de ella, no lo ha podido decir más veces", manifestaba Riesco, de forma tajante.

La colaboradora desveló que esperaba que Flores se entregara más a su relación y que pudieran disfrutar de su tiempo juntos sin pensar tanto en terceras personas, tras lo cual el programa emitió nuevas imágenes de Moreno en las que guardaba silencio ante las preguntas de la prensa. "Es verdad que, en este tema, ha preferido callar", concedía Riesco que, a pesar de sus palabras, matizó sobre Moreno que "sí que habla con periodistas por detrás, lo han reconocido ellos. Es una realidad". "Me parece genial que hable. Lo que no me parece bien que diga, por ejemplo, que yo no puedo hablar de ella, cuando ella ha hablado de otras ex", lanzaba la madrileña, quien recordó, sin dar nombres, que Moreno "se ha hecho programas hablando de otras ex de su ex, se ha hecho revistas". "Lo que hay que hacer es dar libertad para todos, pero no cuando una decida se habla de una ex y de otra, no", remató Riesco.

"A mí no me ha hecho nada"

"¿Estás preparada para cruzarte con Olga Moreno en los pasillos de Mediaset, puesto que va a venir a defender a su amiga Ana Luque en 'Supervivientes'?", planteaba Ónega. "Por supuestísimo. La saludaré sin ningún problema", respondía Riesco, momento en el que Gloria Camila cuestionaba "qué le ha hecho Olga a Marta para que no quiera juntarse con ella". "En todo caso, se lo hará a su ex. A mí no me ha hecho nada, desde luego", contestaba la aludida, ante lo que su compañera defendió que "es el padre de su hija, tendrán que tener una relación".

"¿Quién ha dicho que no? Lleva siete meses conviviendo con su ex, habrán tenido muchísimas conversaciones ya", replicaba Riesco, en medio de la tensión. "Conviviendo contigo, ¿no?", matizaba su compañera. "Sí, y la siguiente semana, en Málaga con su ex. No sé cuántos casos habrá en España en los que se conviva una semana con la nueva novia y, con la ex, otra", lanzó la madrileña, con ironía, tras lo cual criticó que "estamos dando normalidad a unas cosas con las que yo no me muerdo la lengua".