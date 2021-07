Omar Sánchez ha concedido una entrevista a Lecturas tras su salida de la isla y no ha dudado en hablar, sin cortarse, de sus compañeros de 'Supervivientes'. El exconcursante confesó que quería que Alejandro Albalá sea el ganador de esta edición, aunque confesó que a su entrada estaba algo distante con él. "Me echó para atrás que Alejandro fuese el ex de la prima de Anabel", explicó el canario.

Omar Sánchez critica a Olga Moreno

A quien no dudó en criticar Omar Sánchez fue a Olga Moreno, a quien tachó de ser mala amiga y compañera. "Ella es buena superviviente, pero creo que no es amiga de sus amigos porque tanto que se quejó por chivarme de que sabía las recompensas encontradas por sus compañeras y ahora es ella quien ha vendido a Melyssa Pinto por un poco de chocolate", explicó el exconcursante.

Sánchez usó sus stories de Instagram para reafirmar su ataque contra Moreno: "Olga decía que no vendería a una amiga ni por los 200.000 euros de premio... ¡lo hace por un poquito de Nocilla y teniendo ella la suya!". El exsuperviviente se refería a la última polémica que se ha desatado en la isla, cuando Moreno le robó crema de cacao a su compañera, a pesar de que ella también tenía un bote.

La guerra de los Pantoja

El exsuperviviente también habló sobre la pelea entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera hace unos días en 'Supervivientes: Conexión Honduras', explicando cómo se encontraba su novia. "La verdad es que me parece un poco duro porque ella quiere mucho a su primo. No voy a entrar en el debate de esta relación. Es algo que ellos tienen que solucionar. Yo también le quiero y sé que él la quiere mucho", explicó Sánchez.