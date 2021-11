Netflix revela el reparto de la serie de acción real de 'One Piece'

Netflix está lista para zarpar el Going Merry. La plataforma de streaming ha revelado los nombres de cinco miembros de la Banda de Sombrero de Paja de la adaptación en acción real de 'One Piece', una de las series manga más populares de todos los tiempos. Y, como suele hacer con este tipo de proyectos, ha vuelto a echar mano de actores (hasta ahora) semidesconocidos.

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson y Taz Skylar protagonizarán la serie de acción real de 'One Piece'

Los primeros elegidos son el mexicano Iñaki Godoy ('¿Quién mató a Sara?'), que se encasquetará el característico sombrero de paja de Monkey D. Luffy; el japonés Mackenyu ("Pacific Rim: Uprising"), que será el espadachín Roronoa Zoro; el británico Taz Skylar ("Villano"), que asumirá el papel del cocinero Sanji ; y los estadounidenses Emily Rudd ("La calle del terror") y Jacob Romero Gibson ('Greenleaf'), que respectivamente darán vida a Nami, alias Gata Ladrona, y el francotirador Usopp.

La serie, que proviene de Tomorrow Studios y la compañía editorial japonesa Shueisha, se basará en la obra creada por Eiichiro Oda y seguirá a lo largo de diez episodios las aventuras de un joven llamado Monkey D. Luffy que, inspirado por su ídolo de infancia, un poderoso pirata llamado "Red Haired", se lanza a la búsqueda del legendario tesoro de One Piece para declararse rey de los piratas. Sus responsables son Steven Maeda ('Salvation') y Matt Owens ('Luke Cage'), que ejercerán de tanto de guionistas como de showrunners del proyecto, que fue puesto en marcha por primera vez en 2017, aunque no recayó en Netflix hasta principios de 2020.

