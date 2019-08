Oriana Marzoli desvela la verdad sobre su nuevo aspecto: "Me preguntáis mucho por los labios"

Después de aparecer algo distinta en sus últimas fotos subidas a las redes sociales, Oriana Marzoli ha despertado en estas semanas muchos comentarios y críticas sobre si ha pasado recientemente por el quirófano o no. Para acallar rumores y habladurías, la exparticipante de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha querido confesar la razón de su cambiado aspecto y ha aclarado todos los retoques estéticos que se ha hecho.

El antes y el después de Oriana Marzoli

La colaboradora de Mediaset ha aprovechado el último vídeo de "Algo pasa con Oriana" en la web del grupo para desvelar el secreto sobre sus labios, ahora visiblemente más voluminosos que cuando la conocimos en el programa de Cuatro. Marzoli ha comentado que desde siempre ha utilizado un truco de maquillaje para que sus labios parezcan más carnosos. Sencillamente, se trata de delinear los labios por fuera y con el mismo color que la barra de labios para que no se note nada.

No obstante, para que, según ella, sus seguidores se queden tranquilos y duerman bien, ha reconocido que se ha hecho un pequeño retoque para que sus labios parezcan más gruesos. "Me puse 0,1 de ácido hialurónico, y como no se notaba, me puse otro 0,1", ha confirmado Oriana. Igualmente, la venezolana, que siempre se ha caracterizado por decir las cosas claramente, niega que se haya hecho algo en los pómulos o alguna otra parte de su rostro.

No cambia su opinión sobre las "polioperadas"

A pesar de haber criticado continuamente los aumentos de labios, Oriana Marzoli ha decidido retocarse esta parte de su cuerpo. Consciente de que le lloverán las críticas por ello, la extronista se justifica apuntando que se ha puesto "algo proporcional a su cara". "Hay gente que realmente le hace falta porque no tiene nada, como yo, que me operé las tetas", argumenta la venezolana. Sin embargo, dice que va a seguir criticando los "labios polioperados". "Yo tengo la sonrisa perfecta y mis labios no son dos morcillas", ha defendido Marzoli.