Eliminar 'Sálvame' de la parrilla de Telecinco supuso un antes y un después para Mediaset España, sumado a la estrategia de la nueva dirección del grupo de comunicación en busca de una televisión más blanca y familiar. Esto resultó ser el final para La Fábrica de la Tele y el inicio de Fabricantes Studio, pero también un tiempo de vacío en donde los colaboradores más famosos de la televisión estaban repudiados y sin lugar al que acudir.

Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'

Óscar Cornejo , CEO de Fabricantes, ha echado la vista atrás a todo lo sucedido, aportando más detalles. "Una de las claves de construir futuro es relativizar lo sucedido, pero. No olvido nada. Es más, lo he ido apuntando. Porque me van viniendo recuerdos y conversaciones. Incluso voy encontrando mails y datos y me digo ¡Madre mía! ¿Cómo no nos dimos cuenta?...", cuenta al Diari de Tarragona. "Nosotros estábamos a lo nuestro: tele, tele, tele, trabajar y trabajar,".

El ejecutivo duda de si se debió a una maniobra política, pero sí apunta a que fue "un cataclismo en el panorama televisivo" que "generó miedo en el sector". El cocreador de 'Ni que fuéramos Shhh' tiene claro que no hay que "limitarlo solo a una lectura política", puesto que en nuestros días todo se politiza, por lo que simplificar la cancelación de su equipo implica "caer en la trampa de la politización". "Detrás de nuestra cancelación también hay intereses económicos y hay competencia y competitividad. Es decir, que si no estamos nosotros están otros", argumenta.

La comida con Ana Rosa Quintana

A este respecto, en el pasado se hablaba de la guerra entre Unicorn Content y La Fábrica de la Tele y, como indica Óscar Cornejo, quienes están ocupando el hueco de la tarde son los primeros. "Sobre lo ocurrido podrías construir muchas tesis y todas podrías argumentarlas bien. Todas se te aguantan. Porque ha sido alucinante. Porque si tú la escuchas a ella (Ana Rosa Quintana) y yo he hablado con ella sobre esto...", explica.

El directivo ha relatado en la entrevista la comida que compartieron con Quintana a inicios de la temporada televisiva de 2024, justo cuando se cumplía el primer año de vida de 'TardeAR'. "Ella se nos quejaba rollo 'mira lo que me han hecho', cuando nosotros ya estábamos en la calle (...) Yo le daba patadas a Adrián (Madrid) bajo la mesa para decirle: 'Qué fuerte'. ¡Tenemos tanto por aprender! Esta señora es una maestra. O sea, nos ha echado y casi nos llora", relataba. "Lo que le han hecho es que ella no quería ir a la tarde. Bueno, a lo mejor es cierto. Imagínate que es cierto. Es que no lo sé... Pero la escuchas y es una víctima. Pero una víctima que se olvida que ella está ahí facturando y nosotros aquí en la puta calle. Esto es el mundo al revés".

'Sálvame'

El antes y el después

Durante su explicación sobre cómo ocurrió todo, Óscar Cornejo volvía a echar por tierra la posibilidad de que fuera una "conspiración política": "Después de muchísimos años, una empresa decide relevar a su máximo responsable, a su CEO. El nuevo quiere tener un equipo de confianza. Dos italianos, uno que se va y otro que vuelve. Esta lectura te destroza todo tipo de conspiración política, de conspiración económica y de rabieta de cualquiera. Punto. La normalidad de una empresa. Y hay que respetarla. Yo la respeto". No obstante, aclara qué fue lo que más le molestó tanto a él como a Adrián Madrid: "Lo único que no nos pareció bien fue cómo lo gestionaron, cómo ejecutaron el relevo. Es lo único".

En este punto, afirma que hubo "un antes y un después" a raíz de la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Fue determinante para que empezaran a suceder cosas o para que se empezaran a mover cosas. Quizás en ese momento nadie, ni los que empezaron a mover cosas, sabían en qué acabaría ese movimiento. Pero estoy convencido de que fue determinante. Y te digo otra cosa: yo lo volvería a hacer. Aun sabiendo los resultados. Cuando digo que la docuserie lo cambia todo es que da una patada en la mesa, una bofetada en la cara del poder".