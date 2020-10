Óscar y Mayka, totalmente distanciados tras 'La isla de las tentaciones': "Nos precipitamos dándonos el sí"

La noche del miércoles 21 de octubre, Telecinco emitió la entrega de 'La isla de las tentaciones' tres meses después de que todos sus participantes abandonaran el reality. Los primeros en reencontrarse fueron Pablo Moya y Mayka Rivera, quienes conversaron a solas primero con Sandra Barneda. Además, Rivera tuvo ocasión de reunirse con Óscar Ruiz, después de que ambos llevaran mucho tiempo sin estar en contacto a pesar de que abandonaron la isla juntos.

Mayka y Óscar, juntos tres meses después de 'La isla de las tentaciones'

"Lo siento todo igual", confesó Pablo, tras ver las imágenes de lo vivido en el reality, antes de señalar su peor momento: "cuando vi que ella tiraba hacia delante". "Yo podía aguantar juegos, comentarios, pero cuando vi que se daban besos, que se acostaban juntos...", rememoró el DJ, quien manifestó que "fue más duro el estar allí que el salir". "Empecé a ver cosas de ella muy pronto y cuando llegó el momento, ya lo tenía asumido", aclaró Moya. El participante desveló también cómo Mayka y él "al principio hablamos un poco. Me dijo que se había arrepentido". "No le di pie a volver", recalcó Pablo, mientras Mayka, atenta a la entrevista, protestó señalando "como si yo hubiera querido volver con él".

"Hemos coincidido. Es raro. Te acuerdas de todo el daño que te ha hecho", relató Pablo, antes de reconocer que ya no estaba enamorado de su expareja. "Aunque haya pasado todo, no quiero el mal para ella", añadía el DJ, antes de retirarse para que Barneda pudiera chalar con Mayka a solas. "Estoy nerviosa, es como retomar lo que viví. Estoy contenta porque puedo aclarar dudas", reconocía la participante, quien justificó sus actos en el reality asegurando que "soy muy impulsiva, me dejo llevar por los sentimientos". "Con Óscar no tengo absolutamente ningún trato. Cuando salí, estaba muy confundida y me sentí fatal. Intentamos seguir la relación y me fui a Málaga a verlo. Se enfrió mucho la cosa", desveló entonces Rivera. "Decidí distanciarnos porque no estaba segura de la relación. No veía lo mismo que en la isla", añadió la participante, quien criticó de Óscar que "me hablaba como a una amiga".

"No me has conocido realmente"

"Me he sentido un poco rara, porque he vivido tanto con él en tan poco tiempo y al mismo tiempo lo veía como un desconocido", añadió Mayka, una vez reunida con Óscar, quien apuntó que "fuera de la isla esperaba otras cosas que no he visto". "No se me van los sentimientos de un día para otro. Para mí la experiencia de la isla ha sido ella", recalcó el tentador, antes de señalar que Mayka "no asimiló lo que le pasó con Pablo". "Creo que necesitabas un tiempo de reflexión. Nos precipitamos dándonos el sí. Creo que tú no estabas preparada, pero yo sí", opinó Ruiz, quien achacó el fin de la relación a la falta de "interés que creo que merezco". "Te tengo aprecio, pero no me veo contigo. Para una relación me gustaba como actuabas en la isla", reconocía entonces Mayka, ante lo que Óscar replicó que "no me has conocido realmente". "Si veo que vuelve a mostrar interés, pues no voy a decir que no", admitió Rivera, ante la posibilidad de retomar la relación con Óscar.

El Rosito de la paz

Tras la marcha de Óscar, Mayka tuvo la oportunidad de reunirse con Pablo, quien se presentó con un nuevo "Rosito" como "signo de paz", tras arrojar el viejo al fuego en la hoguera final. "Le tengo mucho cariño. Te he querido muchísimo, lo he dado todo por ti", declaró Rivera, antes de que apostar por "una relación de amistad" y lanzarse a pedir un perdón que Pablo no dudó en rechazar. "No quiero estar mal contigo. Lo único que quiero es que no nos peleemos", afirmó por su parte el DJ, después de reconocer que "no quiero volver con ella, lo tengo claro". "Me llevo el crecimiento personal, lo que me he conocido a mí y a mi pareja", declaró Moya al valorar su experiencia en el reality, tras despedir a Mayka. "Me veo mucho más madura, con las ideas claras. Esta experiencia me ha cambiado la vida", manifestaba ella.