Lester le regala a Patri un anillo de compromiso en 'La isla de las tentaciones' tras romper con Marta

'El debate de las tentaciones' emitió este martes 20 de octubre imágenes inéditas del reencuentro de las parejas durante la "hoguera final" del octavo episodio del programa. Entre esos vídeos se volvió a revivir la tormentosa ruptura entre Marta Peñate y Lester Duque, quienes pasaban del llanto al enfado en cuestión de segundos. Por ello no sorprende que ambos optasen por tomar rumbos distintos al final de esta "hoguera" definitiva. En el caso de Lester prefirió darle una oportunidad a la tentadora con la que había mantenido una relación en Villa Montaña, Patricia, a la cual le hizo un regalo muy especial para hacer oficial su relación.

Patricia y Lester Duque en 'La isla de las tentaciones 2'

Duque quiso demostrarla en la "hoguera final" todo lo que siente por ella y abrir así su corazón más que nunca. En las imágenes que mostraron en 'El debate de las tentaciones' Lester cogía de la mano a su nueva pareja y le ponía un anillo en el dedo: "No todo es como empieza sino como acaba, quiero empezar contigo de una forma bonita, es un anillo de compromiso, es un anillo de lo que siento por ti es verdadero". Un momento que sin duda impactó a los espectadores en casa y a la propia Patricia en República Dominicana, que bien seguro no esperaba ese regalo.

Después de ese romántico momento, Patricia y Lester abandonaban la isla juntos para darse una oportunidad y averiguar si lo que habían sentido durante su experiencia en la isla era igual de fuerte. "Me voy con Patri porque siento cosas por ella y creo que es recíproco. Espero que nos vaya bien fuera y nos conozcamos un poco más", explicaba Duque. Lo que sí tiene claro el participante de 'La isla de las tentaciones', es que su nueva relación no va a ser tan inestable como lo fue con Peñate: "Creo que Patri me va a dar la seguridad y la tranquilidad que no me ha dado Marta en años", aseguraba Lester muy convencido de que una nueva etapa de su vida empezaba en ese momento.

La reacción de Dani al conocer que Marta se iba sola

La exconcursante de 'Gran Hermano 16' tomó la decisión de abandonar la isla ella sola, después de haber mantenido un "affaire" con uno de los tentadores de Villa Playa, Dani. El joven de 21 años se encontraba esperando en un banco cercano a la hoguera en caso de que Peñate quisiera salir con él de la isla. Sandra Barneda se acercó para comunicarle la decisión de Marta, algo que Dani comprendía sin ningún problema: "Creo que lo ha hecho porque es consciente que tiene que solucionar muchas cosas y eso tiene que hacerlo sola. Tiene que estar preparada para empezar una nueva relación y eso lleva su tiempo", afirmó el tentador, totalmente comprensivo con la canaria.